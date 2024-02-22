Росія завдала удару по прифронтовій ТЕС, шестеро співробітників опинилися у лікарні, – ДТЕК

З початку цього опалювального сезону, як повідомили у ДТЕК, теплоелектростанції були обстріляні ворогом близько 40 разів.

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Росія атакувала прифронтову ТЕС. Внаслідок удару поранено шістьох співробітників. ДТЕК у Telegram повідомила подробиці.

Першу медичну допомогу їм надали оперативно. Постраждалих доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції.

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ЗС РФ вночі атакували Україну ракетою та Shahed: вибухи пролунали у кількох областях (фото)

Скільки саме тривала атака, у компанії не повідомили. Після припинення обстрілу енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

У ДТЕК розповіли, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції були обстріляні ворогом близько 40 разів. У компанії наголосили на тому, що й надалі робитимуть все можливе, щоб українці були зі світлом та теплом.

Обстріл України 22 лютого

Увечері 21 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Спочатку в командуванні попередили про загрозу БПЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повідомлялося про кілька груп ворожих дронів, які рухалися на північ і північний схід.

У Новосанжарському районі Полтавської області, на кордоні Харківської/Сумської/Полтавської областей і в районі Кам'янського водосховища фіксували ворожі БПЛА. Також повідомлялося про кілька груп дронів у південному, північному та центральному районах Полтавської області, які рухалися в напрямку Сумської області.

Фіксували "Шахеди" й у центральній частині Полтавської області та в Харківській області в районі Чугуєва. Філіп Пронін, керівник Полтавської обласної військової адміністрації, підтвердив, що війська РФ атакували Полтавщину кількома групами дронів. У Миргородському районі також було чути вибухи.

Нагадаємо, 22 лютого портал Opex360 повідомив, що країни ЄС заблокували купівлю Bayraktar для ЗСУ. Франція та Греція разом з Кіпром наклали вето на придбання безпілотників турецького виробництва Bayraktar TB2 для українських військ.