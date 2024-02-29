Аспіранти-контрактники і демобілізація: які правки підтримали в законопроєкті про мобілізацію

Аспіранти-контрактники можуть зберегти відстрочку від мобілізації. Однак поки що пропозиція про відстрочку пройшла лише попереднє схвалення нардепів.

Related video

Комітет з національної безпеки Верховної Ради продовжив розгляд законопроєкту 10449 про внесення змін до законів про мобілізацію та військову службу. 29 лютого члени комітету підтримали правку, яка стосується відстрочки аспірантів на контракті. Про деталі рішення комітету з нацбезпеки розповів народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Гончаренко відзначив, що комітет підтримав відразу дві його правки. Перша — щодо мобілізації аспірантів-контрактників, друга — щодо демобілізації. Також наголосив, що це лише попереднє затвердження. Остаточно питання вирішиться під час прийняття мобілізаційного законопроєкту у другому читанні.

Важливо

Рахунки і майно не заарештують? Законопроєкт про мобілізацію втрачає резонансні статті, що залишиться в підсумку

Мобілізація аспірантів — що може змінитись

Зі слів нардепа, він вносив правку у законопроєкт 10449, згідно з яким аспіранти, які навчаються на контракті, зберігали відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ. Комітет зберіг відстрочку для цієї категорії військовозобов'язаних.

Тим часом у попередній версії документа вказувалось, що після прийняття 10449 аспіранти-контрактники отримають повістку.

Демобілізація — пропозиція нардепа

Ще одна правка, яку вніс представник "ЄС" — це питання демобілізації. Комітет погодився прибрати норму, згідно з якою демобілізація оголошувалась лише після відповідного рішення Ставки верховного головнокомандувача.

"Це є однією з найважливіших моїх вимог", — наголосив Гончаренко.

Законопроєкт 10449 - мобілізація аспірантів та демобілізація Фото: Скриншот

Зазначимо, законопроєкт 10449 надійшов на розгляд Верховної Ради у січні 2024 року. Після прийняття у першому читанні народні обранці почали вносити правки у документ: кількість пропозицій зросла до двох тисяч. Орієнтовний період підсумкового голосування — початок березня 2024 року, прогнозують політики.

Тим часом у тексті 10449 пропонують внести низку змін за закони про мобілізацію та військову службу. Серед іншого, пропонують знизити вік мобілізації з 27 до 25 років, змінити список підстав для відстрочки, встановити термін демобілізації та посилити відповідальність за ухилення від військового обліку та повісток.

Нагадуємо, боєць ЗСУ з підрозділу "Вовки да Вінчі" заявив, що варто було знизити вік мобілізації до 23 років. Адвокат та військовий Масі Найєм вважає, якщо українці не посилять армію, то держава може зникнути до травня 2024 року.