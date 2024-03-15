Українець отримав "бойову повістку", але майже рік уникав мобілізації й покарання: що сталося

Чоловік декілька разів проходив обстеження у лікарів та не погоджувався з їхніми висновками. Він переконаний, що хворий і служити у ЗСУ не може.

Related video

Житель Закарпаття відмовився від мобілізаційного розпорядження та поніс за це відповідальність майже рік потому. Про це відомо з вироку Тячівського районного суду Закарпатської області від 8 березня.

Обвинувачений — 40-річний уродженець Ростовської області РФ, але має громадянство України. Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний зі званням солдата та 24 березня 2023 березня був визнаний ВЛК придатним до служби. Того ж дня йому намагались вручити "бойову повістку", але чоловік відмовився її отримувати. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді українець свою вину не визнав та заявив, що хворіє — має "захворювання спини та деформований хребет". Він переконаний, що до служби насправді не придатний, а медичні обстеження ВЛК були неналежними. Чоловік запевнив, що відмовився від повістки через "поганий стан здоров’я".

Представниця ВЛК розповіла, що призовник дійсно скаржився на болі в хребті та не буд згоден з висновком лікарів. Тоді йому видали направлення на обстеження в обласну лікарню.

Працівник ТЦК згадав, що 8 березня ухилянта відправили на обстеження, але 14 березня він повернувся та розповів, що з результатами не згоден. Тоді чоловіка направили на огляд в Ужгород, і після повернення з повторного обстеження визнали придатним.

У Тячівській консультативній поліклініці підтвердили, що в період 10-14 березня військовозобов’язаний консультувався з травматологом та неврологом. Також він отримав консультації у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака — з травматологом, невропатологом і пульмонологом. Відповідно до висновку МРТ у пацієнта були виявлені дегенаритво-дистрофічні зміни грудного відділу хребта, екструзія дисків, спондилоартроз, грудний гіперкіфоз та деформація тіл хребців.

У суді наголосили, що не отримали достатньо доказів того, що чоловік не може служити за станом здоров’я. Ризик його "небезпеки для суспільства" оцінили як середній.

Ухилянта визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало розповіла, де українцям можуть вручати повістки.

Юрист Костянтин Грітчин відповів, чи можуть когось мобілізувати "заочно" та чи зобов’язують до візиту у ТЦК сповіщення телефоном або поштою.