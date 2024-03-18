Конфліктував та відбивався: у Львівському ТЦК пояснили, чому затримали волонтера (відео)

Законність дій працівників терцентру комплектування перевірять під час службового розслідування, заявили у Львівському обласному ТЦК та СП.

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Волонтер Кирило Таран відмовився показати документи працівникам Територіального центру з питань комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Крім того, протягом двох років після оголошення загальної мобілізації він не знайшов часу, щоб зайти у військкомат та оновити військово-облікові дані. Про те, чому військкоми затримали волонтера, ідеться у поясненні Львівського обласного ТЦК, розміщеному на сторінці Facebook.

Військкоми пояснили, що діяли відповідно до наказу обласного ТЦК №1 від 17 листопада 2023 року. Згідно з цим наказом увечері 15 березня вони спробували перевірити військово-облікові документи громадянина, який відмовився їх надавати. Натомість він "представників ТЦК провокував на конфлікт".

З'ясувалось, що чоловік змінив місце проживання певний час тому і тепер мешкає у Львові. Протягом семи днів після переїзду він мав з'явитись у військкомат, і повідомити про появу у Львові. Однак чоловік не оновив військово-облікові дані — не став на облік. Крім того, відмовився проходити військово-лікарську комісію.

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"Як з'ясувалося пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК".

У дописі Львівського ТЦК вказують, що з волонтером Тараном спілкувались військові, які мають бойовий досвід, отримали нагороди від держави і на сьогодні працюють на "заходах оповіщення" в тилу.

"Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я", — ідеться у дописі на сторінці Facebook.

Працівники терцентру комплектування закликали громадськість "припинити маніпуляції" щодо дій ТЦК і не компрометувати військкомів, "які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання". Також вказується, що за фактом подій у Львові відбувається службова перевірка.

Скандал із ТЦК у Львові - яка причина затримання волонтера Тарана Фото: Скриншот Скандал із ТЦК у Львові - звернення військомів до громадськості Фото: Скриншот

Скандал із ТЦК у Львові — деталі

Про затримання волонтера Кирила Тарана у Львові розповіла його дружина Віолетта Таран у дописі на сторінці Instagram. З її слів, чоловіка затримали на вулиці працівники ТЦК, примусово заштовхали у мікроавтобус та відвезли у військову частину в Рівному. Подія сталась о 22:59, а вже о 4 год. 16 березня він начебто отримав наказ про мобілізацію і мав бути доправлений до війська.

Про те, що чоловік не бажав спілкуватись з військкомами, свідчать світлини з саднами — є пошкодження на руках, ногах, розбиті окуляри, розірваний рукав одягу. Жінка звернулась до громадськості за допомогою і пояснила, чому Кирило відмовився проходити ВЛК: у нього не було при собі документів, які підтверджували, що він не зовсім здоровий.

На подію відреагував Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець заявив, що таке насильство з боку ТЦК не припустиме. Крім того, з'явилась реакція керівника Львівського обласного ТЦК та СП Артура Ніязова: пояснив виданню "Захід.Net", що з'ясує, що насправді сталось.

Кирило Таран — що відомо про волонтера

Після подій у Львові дружина волонтера о 10 год. 18 березня опублікувала світлину, на якій обіймається з чоловіком, відпущенного з військкомату. Жінка зауважила, що разом з помічниками зробила дуже багато протягом останніх 48 годин, щоб визволити Кирила.

"Стільки було зроблено за 48 годин. Наскільки бездіяльні є органи. Але варто пам’ятати, що і на таких можна і треба знаходити управу! Якщо ви думаєте, що на цьому все — то НІ!"

Інформація про діяльність Кирила Тарана відображена на його сторінці у соцмережі Instagram та у Youtube. Зокрема, у Instagram його перший допис після вторгнення РФ (попередніх немає) розповідає про важливість таргету для рекламування зборів на користь ЗСУ. Після цього — низка публікацій, у яких він показує, як долучився до війни: ідеться про тактичну медицину, збирання коштів на дрони та 3Д-принтери.

Тим часом у Youtube можна відшукати відео з каналу "Маркетинговий екзорцист": на відеороликах Таран, із Запоріжжя, російською мовою та з кальяном, розповідає про різні питання маркетингу, у якому спеціалізується.

Скандал із ТЦК у Львові - що відомо про волонтера Тарана Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші інциденти з військкомами, які відбувались на заході України. Наприклад, на Закарпатті працівники ТЦК начебто побили громадянина України, який намагався втекти від мобілізації і незаконно перетинав кордон. Водночас були й події протилежного характеру: чоловіки накинулись на військкомів з сокирою.

Нагадуємо, 18 березня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, на якому етапі перебуває розгляду законопроєкту про посилення мобілізації.