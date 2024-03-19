Снаряди і десантні катери: Фінляндія виділила ще 30 млн євро Україні, що відомо

Фінляндія надасть Україні катери й гроші на снаряди, розповіли фінські урядовці та ЗМІ. Тим часом Румунія дозволила транзит військової техніки й навчить 50 українців керувати плавзасобами.

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ЗСУ незабаром отримають від Фінляндії партію військових катерів, які знадобляться у протистоянні з ЗС РФ. Крім того, фінський уряд виділив 30 млн євро на реалізацію так званої чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України. Про нові плани військової допомоги розповів міністр оборони Антті Гяккінен (Antti Häkkänen) у дописі у соцмережі X (Twitter).

Антті Гяккінен пояснив, що мав розмову з головнокомандувачем Збройних сил Фінляндії — з генералом Ярмо Ліндбергом. Урядовці погоджуються, що потрібно посилити безпеку України та Західної Європи. У зв'язку з цим 30 млн євро піде на закупівлю снарядів, які відшукав чеський президент Петр Павел.

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З допису міністра не зрозуміло, що вказана сума має бути виділена, чи ідеться про кошти, які вже пішли на снаряди.

Військова допомога Україні - заява міністра оборони Фінляндії Фото: Скриншот

Військова допомога Україні — деталі

Тим часом фінський портал Yle відшукав ще один напрямок допомоги Україні. Зокрема, журналісти дізнались, що через Румунію надійдуть військові катери, які передають Збройні сили Фінляндії. Про це стало відомо завдяки виступу президента Румунії Клаус Йоханніс перед членами парламенту. Політик пояснив, що потрібно дозволити це переміщення. Також він заявив, що 50 українських військових мають прибути в країну, щоб навчитись керувати цими катерами.

Згідно з даними журналістів Yle, Україна може отримати десантні катери типу Jehu та транспортні катери класу Jurmo і Uisko. Однак фінська влада поки що не пояснила, про що саме ідеться.

Зазначимо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, партнери могли б купити снаряди для України у так званих "третіх країн". Пізніше він повідомив, що відшукав можливість придбати 800 тис. снарядів (500 тис. — калібру 155 мм, 300 тис. — калібру 122 мм). Сума угоди та країна-продавець не називались. Згідно з даними видання Financial Times, може іти мова про угоду на 1,5 млрд дол.

7 березня 2024 року Павел відзначив, що сума на закупівлю зібрана повністю. До збору коштів долучились 18 країн: Німеччина (тризначне число), Норвегія (150 млн дол.), Франція, Нідерланди, Швеція, Латвія, Литва, Канада тощо.

Нагадуємо, 15 березня відбувається чергове засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. Тим часом кілька країн Європи повідомили, що створять нову коаліцію, яка буде займатись бронетехнікою для ЗСУ.