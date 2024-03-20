Виробництво 155-мм снарядів в Україні розпочнеться не раніше другої половини 2024 року, — WP

Очікується, що поточного року обсяги військового виробництва в Україні буде збільшено в шість разів порівняно з 2022 роком.

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Україна здатна самостійно виробляти снаряди радянського зразка калібру 122 мм і 152 мм, а також мінометні снаряди, військову техніку і ракети. Однак виробництво дефіцитних 155-мм артилерійських боєприпасів в Україні розпочнеться не раніше другої половини цього року. Про це заявив представник "Укроборонпрому" в інтерв'ю The Washington Post 20 березня.

Українські зброярі минулого року порівняно з 2022 роком майже втричі наростили виробництво боєприпасів, військової техніки та інших засобів, необхідних українській армії. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, поточного року військове виробництво має збільшитися в шість разів.

Проте вітчизняних потужностей не достатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі США. Тому в умовах, коли пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів застопорився в Конгресі, внутрішнє виробництво стає як ніколи важливим.

"Українські оборонні компанії також прагнуть задовольнити найнагальніші потреби збройних сил, виробляючи власні 155-міліметрові снаряди стандарту НАТО, які необхідні для артилерійських систем, які поставляються західними спонсорами України. Цих снарядів на фронті катастрофічно не вистачає, але... виробництво почнеться не раніше другої половини цього року", — пишуть оглядачі з посиланням на українського чиновника.

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Автори матеріалу зазначили, що представник "Укроборонпрому" не став розголошувати подробиці щодо планів українських виробників зброї. Однак у грудні минулого року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press висловив надію на те, що Україна зможе повністю розвинути свою збройову промисловість. За його словами, якщо ці прагнення буде реалізовано, то плани Росії "з дестабілізації, експансії та окупації України закінчаться".

Також у публікації наголосили на словах міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишина про вітчизняну ракетну програму, в рамках якої було створено далекобійну зброю, здатну вражати цілі на відстані 700 км. Але високотехнологічні системи, які потрібні ЗСУ, щоб дати відсіч російським загарбникам, ще дуже далекі від виробництва в Україні. За словами директора Національної асоціації оборонної промисловості України Максима Полив'яного, щоб створити й освоїти таке виробництво, потрібні десятиліття.

Нагадаємо, Росія планує випускати близько 10 тисяч авіаційних бомб з УМПК на рік. Однак оглядачі Defense Express пишуть, що ці дані викликають сумніви.