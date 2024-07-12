"Окозамилювання": Безугла озвучила 13 кричущих проблем в Повітряних силах

Командири, чиї частини не справляються зі збиттям цілей, фальсифікують звітність, отримують нагороди та влаштовують терор службовими розслідуваннями замість аналізу реальних причин невдач, вважає депутатка.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла вкотре розкритикувала роботу Повітряних сил ЗСУ, зокрема, пройшлася по регіональних управліннях і знайшла там 13 проблем. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, не зроблено висновків із таких проблем:

Відсутність просування для молодих офіцерів. Керівні посади займають офіцери віком 50+ років з обмеженим досвідом. Приниження та переведення на інші посади тих, чиї ідеї не співпадають з керівництвом. Ігнорування сучасних підходів до оборони та ППО, різна кваліфікація щодо застосування наданої партнерами техніки, плинність навченого особового складу, переведення в піхоту. Довгі щоденні наради без конкретних результатів. Витрачання часу на пошук винних замість вирішення проблем. Відрядження офіцерів для виконання малозначущих завдань. Витрачання ресурсів та коштів без контролю та результату. За час повномасштабного вторгнення колишні командири льотчики замінені зенітниками (ППО-шниками), що негативно впливає на колективи та фактично нівелює вагу льотчиків у системі. Керує повітряними силами з 2021 року ППО-шник генерал Олещук. Маємо часті удари, зокрема, по західних областях, які успішно не відбиваються. Командири ПВК ігнорують проблеми. Неправдиві доповіді про знищення всіх цілей продовжуються. За правдиві звіти про успішність ударів противника навпаки карають. Командири, чиї частини не справляються зі збиттям цілей, але фальсифікують звітність, отримують нагороди. Терор службовими розслідуваннями замість аналізу реальних причин невдач. Це характерна риса для всіх ЗСУ, зокрема, для Повітряних сил.

Також депутатка процитувала слова неназваних українських військових стосовно окозамилювання в Повітряних силах та неправдивих повідомленнях.

"Не цікавлять причини незбиття дронів, головне — отримати від підлеглих доповідь: "Все збили". У цей же час ці дрони знищують нашу енергосистему. Наприклад, коли дрон влучив в об’єкт, говоримо, що це уламки", — цитує нардепка одного із військових.

"Окозамилювання", — сказав нібито про службу в Повітряних силах інший український захисник.

Нагадаємо, що раніше депутатка Безугла розкритикувала Сирського і заявила, що написала на нього заяву в ДБР. Вона поскаржилася, що головком розпорядився не пускати її до військових підрозділів ЗСУ, які перебувають на передовій, що порушує статтю ККУ про депутатську діяльність.