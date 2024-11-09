Кремль "не даст заднюю": СМИ узнали, на каких условиях Россия проведет переговоры с Украиной

Майбутні переговори пройдуть під контролем адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. Російська сторона тягне час до його інавгурації 20 січня і хоче говорити тільки з позиції сили.

У Кремлі готові вести переговори щонайменше про замороження війни в Україні після того, як російські війська витіснять ЗСУ з Курської області. Про це розповіли три джерела видання "Верстка", близькі до переговорного процесу.

Російська сторона вважатиме за краще вести переговори тільки з позиції сили. Контрнаступ ЗС РФ потрібен, щоб Москва не виглядала так, ніби вона "дала задню", пояснює один зі співрозмовників.

Час у росіян ще є, оскільки переговори від США пройдуть під контролем адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Його інавгурація відбудеться 20 січня.

Видання нагадує, що 7 листопада під час промови на засіданні клубу "Валдай" президент Росії Володимир Путін привітав Трампа з перемогою на виборах. Також він відзначив як такі, що "заслуговують на увагу", передвиборчі обіцянки Трампа швидко закінчити війну в Україні та відновити відносини з РФ.

"Цей обмін люб'язностями — кивок у бік усіх, хто втомився від СВО [великої війни в Україні] та пов'язаних із нею проблем. За фактом жодних переговорів не буде, поки ЗСУ стоять у Курській області. Стоїть завдання вибити їх до кінця року", — говорить близьке до адміністрації президента РФ джерело.

Російські чиновники не виходять на прямі переговори з Вашингтоном, незважаючи на заяви про готовність покращувати відносини. Співрозмовник, знайомий із контактами з переговорного процесу підкреслює, що саме Путін запропонує зупинити війну.

Фокус раніше писав про протестні настрої серед частини депутатів Верховної Ради після перемоги Трампа на президентських виборах. Нардеп Євген Шевченко зажадав від президента України Володимира Зеленського починати діалог з РФ.

У ЗМІ раніше з'явилася інформація про бажання Трампа підготувати мирну угоду після його інавгурації. Республіканець не захоче бути винуватцем повної поразки України.