У Кривому Розі росіяни влучили ракетою в п'ятиповерхівку: постраждали діти

Постраждалій 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, 11-річний хлопчик госпіталізований із травмами середньої тяжкості. Аварійно-рятувальна операція триває.

Вранці 11 листопада Росія атакувала ракетою Кривий Ріг у Дніпропетровській області, влучивши у багатоповерхівку. На момент публікації матеріалу було відомо про 8 постраждалих, з них двоє — діти. Госпіталізували 3 потерпілих, 11-річного хлопчика — у стані середньої тяжкості, написав голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У п'ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі ворожа ракета зруйнувала квартири від першого до верхнього поверху.

Станом на 11:34 було відомо, що травми дістали 8 мешканців будинку, середи них — двоє дітей, повідомляв голова Дніпропетровської ОДА. На місці надали медичну допомогу 10-річній дівчинці, 11-річного хлопчика з травмами середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Також у стані середньої тяжкості госпіталізували двох жінок 58 і 75 років.

Про удар по багатоповерхівці також повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Високоточні" тв*рюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція", — написав керівник міської адміністрації.

В адміністрації зазначили, що на місці удару працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Під завалами ще можуть бути люди.

Перед тим о 10:17 Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та о 10:19 — про ракету в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, вранці 9 листопада росіяни підняли в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати. Борти здійснили пускові маневри, однак вони були імітаційними чи тренувальними, ракет у повітряному просторі України не фіксувалося. В низці регіонів під загрозою масованої атаки запровадили превентивні відключення світла.

Зазначимо також, Фокус 8 листопада зʼясував, коли чекати на масований обстріл від Росії та скільки ракет накопичив ворог. Військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припускав, що РФ накопичують збройні ресурси для масованої атаки на українські енергетичні об'єкти, які планує здійснити, коли до України прийдуть морози.