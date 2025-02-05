Шукали "легкі" заробітки: затримано підривників ТЦК в Павлограді (відео)

Вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Поранення отримав 24-річний військовослужбовець.

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Правоохоронці і спецслужби затримали трьох чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді 2 лютого. Ними виявилися троє чоловіків 21 та 22 років. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що фігуранти шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно виготовив вибуховий пристрій і заховав його у схроні поруч зі своїм місцем проживання.

Вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

2 лютого зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді. Внаслідок цього 24-річний військовослужбовець отримав осколкове поранення.

У такий спосіб російські спецслужби намагались дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців.

Учасників агентурної мережі РФ затримали. Двоє з них — жителі Одещини, які приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.

Всі підривники отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 2 лютого у місті Павлоград Дніпропетровської області біля будівлі районного ТЦК та СП стався вибух.

Також повідомлялося, що у Рівному в будівлі ТЦК пролунав вибух. Загинув військовослужбовець.