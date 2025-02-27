"Він мені не рівня": чиновниця Чернівецької ОВА відмовилася сидіти біля військового ветерана

Альона Атаманюк попросила одного із працівників управління ветеранської політики "врахувати", що військовий не може біля неї сидіти при наступній зустрічі. Ветерани вимагають вибачення та відставки чиновниці.

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Першу заступницю голови Чернівецької обласної військової адміністрації Альону Атаманюк звинувачують у зневажливому ставленні до військового ветерана, керівника управління з питань ветеранської політики, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО Валерія Вівчарюка. Про це повідомив громадський активіст, ветеран російсько-української війни Вальтер Шеффер на своїй сторінці у Facebook 26 лютого.

"Хотів би висловитися толерантно, але не можу", — написав активіст.

За його словами, Атаманюк попросила "врахувати" наступного разу те, що Вівчарюк їй "не рівня".

До свого допису він прикріпив скріншот листування чиновниці з одним із працівників управління з питань ветеранської політики, на якому можна побачити, що Атаманюк думає про військового ветерана.

Скріншот | повідомлення Атаманюк

"Якщо чиновник дозволяє собі так поводитися, про яку повагу до ветеранів може йти мова?", — пише Вальтер Шеффер, закликаючи людей надати максимального розголосу цій ситуації.

Невдовзі і сама Атаманюк прокоментувала цю ситуацію. Вона написала на своїй сторінці у Facebook уночі на 27 лютого, що такої ситуації не було, а скандал виник у межах інформаційної травлі, спрямованої проти неї, яка буцімто триває вже кілька тижнів.

"Інформація, яка поширюється в соціальних мережах зі згадкою мене, не відповідає дійсності, і є продовженням інформаційної атаки (відвертої "травлі") проти мене, яка триває вже десь 4 тижні", — зазначила чиновниця.

Водночас вона не повідомляє, у чиїх інтересах відбувається таке "травлення" і хто за цим може стояти.

"Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи", — зазначила Атаманюк у своєму дописі.

Також чиновниця додала, що сама ставиться до військових з особливою пошаною та навіть "любов'ю".

"Хочу зізнатися (принаймні вже при всіх): у мене особлива любов до наших Захисників і Захисниць. Вони для мене дійсно Герої і взірець для наслідування, якими я захоплююсь і надихаюсь у роботі і повсякденному житті", — написала вона.

Нагадаємо, увечері 26 лютого нардепка Безугла розкритикувала військового із позивним "Тавр" у тому, що він планує йти у політику.

Раніше також розгорівся скандал довкола шкільної сценки в одній із київських шкіл, де діти продемонстрували на сцені побиття військового. Про цю ситуацію стало відомо 30 січня, повідомляв Фокус.