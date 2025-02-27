"Він мені не рівня": чиновницю Чернівецької ОВА відсторонили від роботи через образу бійця ССО

У Міністерстві у справах ветеранів України заявили, що очікують на оперативні результати службового розслідування.

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Першу заступницю голови Чернівецької обласної державної адміністрації Альону Атаманюк відсторонили від роботи через повідомлення образливого змісту, яке стосувалося учасника бойових дій, керівника управління з питань ветеранської політики Валерія Вівчарюка. Зараз за цим фактом триває службове розслідування. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"За фактом інформації, яка поширена в соціальних мережах щодо Альони Атаманюк, дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування. Воно буде швидке, неупереджене та обʼєктивне. Заява Альони Атаманюк на звільнення вже у мене на столі. Якщо правдивість скріншоту підтвердиться — вона негайно покине свою посаду. Також на період проведення розслідування Альону Атаманюк вже відсторонено від виконання обовʼязків", — повідомив він.

Скандалу з Альоною Атаманчук передувала публікація дописувача — військового Вальтера Шеффера у "Фейсбук". Він розповів, що заступниця голови ОВА написала в особистому повідомленню одному з працівників управління вимогу, щоб наступного разу її не садили поруч з керівником управління з питань ветеранської політики Валерієм Вівчарюком, бо "він їй не рівня".

"Альона Атаманчук написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики, що керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, бо дослівно, "він їй не рівня". Хотів би висловитися толерантно, але не можу. Це б** якою потрібно бути нікчемою, щоб так себе поводити щодо військового ветерана. Уявіть цей рівень зневаги до військового, учасника бойових дій, колишнього снайпера ССО", — написав він.

Вальтер Шеффер додав, що військові і так стикаються із хамством цивільних, але тут ідеться про держслужбовця.

"Якщо чиновник дозволяє собі так поводитися, про яку повагу до ветеранів може йти мова? Це ще війна не закінчилася. Уявіть, що буде далі. Це неприпустимо. Вона повинна вибачитися й піти з посади", — написав він.

В підтвердження своїх слів він прикріпив світлину з переписки чиновниці і підлеглого, в якій вона вимагала не садити її поруч із колишнім військовим.

У Міністерстві ветеранів відреагували на слова Атаманчук

У Міністерстві у справах ветеранів України заявили, що очікують на оперативні результати службового розслідування ситуації навколо висловлювань першої заступниці голови Чернівецької обласної військової адміністрації відносно керівника управління з питань ветеранської політики Валерія Вівчарюка.

"Жодна посадова особа не повинна міряти громадян поняттям "рівності" собі. Ветеран війни — пріоритет для держави.

Керівництво Міністерства у справах ветеранів високо цінує роботу Валерія "Рекса" Вівчарюка на займаній посаді. Рекс — чудовий приклад ветерана, який продовжує служити державі, але вже на цивільній посаді. Ми на зв’язку з нашим ветераном і колегою та засвідчуємо свою повагу й підтримку у ситуації, яка склалась", — йдеться в повідомленні Міністерства.

Валерій "Рекс" Вівчарюк

Що говорить Альона Атаманчук з приводу своїх висловлювань

Чиновниця говорить, що інформація, яка поширюється в соціальних мережах із згадкою про неї, не відповідає дійсності, і є продовженням інформаційної атаки проти неї.

"Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи.

Одне знаю точно — зараз не час для політиканства і брудних ігор. Зараз нам всім час бути державниками і працювати заради перемоги України!

Тому замість настільки жвавого обговорення фейкової картинки, я закликаю до такого ж обговорення ідей та ініціатив, які спрямовані на підтримку нашої армії, воїнів на реабілітації, повернених з полону, внутрішньо переміщених осіб, діток, які потребують сімʼї тощо", — написала вона.

Нагадаємо, увечері 26 лютого нардепка Безугла розкритикувала військового із позивним "Тавр" у тому, що він планує йти у політику.