У ЦНС заявили, що ще одна країна може вести перемовини щодо участі своїх бійців у війні. Повідомляється, що перших посланців вже фіксували на тимчасово окупованих територіях.

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Китай може вести перемовини з Росією щодо участі своїх сил у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Про це 4 березня повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, переговори можуть стосуватись можливості отримання бойового досвіду китайськими солдатами на захоплених землях.

"КНР бажає отримати бойовий досвід на прикладі того, як це робить Північна Корея", — пояснили в підрозділі при Командуванні ССО ЗСУ.

За інформацією джерел центру, китайських посланців вже неодноразово помічали на ТОТ. Зазначається, Китай і Росія продовжують спільно працювати над поглибленням співпраці.

Раніше бізнес КНР допоміг країні-агресорці зі створенням "з нуля" підприємства у тимчасово окупованій частині Донецької області. Воно спеціалізується на видобутку та виробництві будматеріалів.

Нагадаємо, 4 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що російський винищувач здійснив "навмисні, непрофесійні та агресивні дії", перебуваючи у міжнародному повітряному просторі над Середземномор'ям.

5 березня аналітики DeepState проінформували, що ЗСУ змогли відкинути російських окупантів у Донецькій та Харківській областях. У Генштабі заявили, що ЗС РФ намагаються просуватись у районі Вовчанська.