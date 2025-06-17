Для захисту української піхоти створили дрон-перехоплювач K-Crusher: що відомо про БПЛА

Польська компанія REAKTO Drone Services розробила компактний безпілотник-перехоплювач K-Crusher, призначений для безпосереднього захисту українських військовослужбовців від російських дронів-камікадзе.

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Проєкт реалізовано з урахуванням специфіки українського театру воєнних дій і потреби в сверхоперативних засобах оборони, повідомили в компанії виданню "Мілітарний".

"Щодня в бойових операціях залучаються тисячі дронів. Час, щоб вони безпосередньо сприяли збереженню життя українських військовослужбовців", — зазначили польські розробники.

Можливості дрона K-Crusher

Маса нового дрона не перевищує 1 кг, що робить його придатним для використання піхотою і механізованими підрозділами. Час польоту становить кілька десятків секунд — цього достатньо, щоб нейтралізувати повітряну загрозу, що наближається. По суті, K-Crusher діє як остання лінія захисту, врізаючись у ворожий дрон і знищуючи його за допомогою лобового зіткнення.

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За словами голови правління REAKTO Матеуша Подлевського, незважаючи на технологічну складність, принцип дії перехоплювача простий.

"Наш дрон за підтримки штучного інтелекту призводить до зіткнення з ворожою машиною, нейтралізуючи її; унаслідок цього обидві машини знищуються в повітрі. Алгоритми здатні в режимі реального часу обробляти величезні обсяги даних, що дає змогу миттєво ідентифікувати та класифікувати цілі й оперативно коригувати траєкторію польоту", — уточнив він.

Також компанія працює над інтеграцією K-Crusher із системою виявлення DroneDetect та іншими рішеннями для створення автономної мережі виявлення і знищення ворожих БПЛА. Перша версія вже доступна в ручному режимі.

Окремо було наголошено, що REAKTO висловила готовність до співпраці з оборонною промисловістю України та цивільними службами — рятувальниками, залізничниками та медиками, які також стають жертвами атак російських дронів.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що безпілотний комплекс "Булава" від української компанії DeViro вже виконує бойові завдання на фронті. Розробка здатна знищувати засоби РЕБ і системи ППО, такі як Бук-М та інші високопріоритетні цілі.