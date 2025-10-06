Цивільний Ан-28 з бойовими позначками: в Україні з'явився ще один убивця "шахедів" (фото)

Українські військові знайшли нове застосування старим легким літакам Ан-28 — тепер вони діють у ролі "мисливців на Шахеди", перехоплюючи російські ударні безпілотники.

Фотографія борту з відмітками про збиті дрони з'явилася в соцмережі X, викликавши інтерес авіаційних експертів і користувачів. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Позначки на українському літаку А-28 Фото: X (Twitter)

Кадри свідчать, що український літак збив щонайменше 70 ворожих БПЛА, включно з дронами типу "Гербера" і "Шахед". При цьому польський авіаційний експерт Даніель Драган для порівняння зазначив, що на рахунку голландського F-35, який брав участь у перехопленні російських дронів у повітряному просторі Польщі, лише один збитий дрон.

На думку аналітиків, інтерес до машини з боку польських користувачів недивний. Хоча Ан-28 був спроєктований у Києві в АНТК імені Антонова, його серійне виробництво налагоджувалося в Польщі — на авіазаводі PZL Mielec. На базі цього літака там досі випускають його сучасну версію PZL M28, яка стоїть на озброєнні у семи країн.

Цей же літак, тільки під позначенням C-145A, використовували американські сили спеціальних операцій. А пізніше з'явився штурмовий варіант MC-145B SOMA. Він отримав модернізовану скляну кабіну, посилену броню і можливість нести широкий спектр озброєння:

некеровані та кориговані авіабомби,

70-мм НАР Hydra (зокрема керовані APKWS),

протитанкові ракети AGM-114 Hellfire,

крилаті ракети AGM-158 JASSM.

Прототип американського літака MC-145B Фото: Lotnictwo

Україна ж, очевидно, використовує звичайні модифікації Ан-28, оснащені стрілецькою зброєю. Джерела зазначають, що дрони збиваються кулеметним вогнем, як на гелікоптерах Мі-8, де стрілець відкриває вогонь по цілях, що летять низько.

Ефективність такого рішення, наголосили аналітики, виявилася несподівано високою — за відмітками на фюзеляжі можна судити про щонайменше 70 знищених безпілотників. При цьому частина символів розрізняється, що дає змогу припустити: літак збивав різні типи цілей, включно з неідентифікованим БПЛА.

"Оскільки за наявною у відкритому доступі інформацією Ан-28 активно не використовувалися Повітряними силами України, їх могли взяти з цивільної авіації. Що не дивно, враховуючи попереднє залучення для цієї ролі "летючих парт" Як-52", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗС РФ запустили в бік України кілька десятків груп ударних дронів типу "Шахед". Пізніше стало відомо, що противник атакував Харків і область, а також Чернігівську область і Сумщину.