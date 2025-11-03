РФ атакувала виробника сухариків Flint та горішків BigBob: знищено продукцію на мільйони гривень

Під атаку "Шахедів" потрапив склад компанії "Star Brands" у Павлограді. Знищено продукції на десятки мільйонів гривень.

Російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе на Павлоград, внаслідок якої повністю згорів склад групи компаній "Star Brands". Про це повідомив співзасновник групи Іван Омельченко у Facebook.

Повідомлення Омельченка Фото: Facebook

За словами бізнесмена, удар стався 2 листопада близько 14:30. Вогонь повністю знищив склад готової продукції та сировини загальною площею 11 тисяч кв. м.

"На превеликий жаль вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чіпсів і сухариків, о 14:30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 тис. кв. м, знищено продукції на десятки мільйонів, пожежники довго не могли братися до ліквідації, бо в небі ще кружляли шахеди, їх героїчна праця тривала всю ніч. На щастя ніхто зі співробітників не загинув, але це не просте везіння, а чітке дотримання інструкцій у таких ситуаціях і головне те, що на всіх підприємствах ми побудували спеціальні укриття!", — написав Іван Омельченко.

Компанія вже звернулася до правоохоронних органів із заявою про злочин країни-агресора.

Як повідомлялося, 23 квітня 2025 року російські "шахеди" знищили два склади компанії у Синельниківському районі загальною площею 6500 кв. м. Тоді збитки перевищили 30 млн грн.

Група компаній "Star Brands" (раніше — "Snack Production") працює з 2014 року та виробляє снеки під брендами Flint, Big Bob, Khutorok, Hroom, Grizzly, San Sanych, Zeffir та La Pasta.

Як повідомляв Фокус, цього літа Павлоград пережив наймасштабнішу атаку ЗС РФ.

Фокус також писав, що існує загроза перерізання траси на Павлоград збройними силами РФ.