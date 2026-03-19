Пропагандист РФ потрапив під ракету Ізраїлю в Лівані: вдарила за 5 м (відео)

Поруч із пропагандистом Russia Today під час роботи в Ліван вибухнув снаряд, заявили росЗМІ. На відео з місця інциденту — приліт, який стався на відстані 5-7 метрів. Чи вижила російська знімальна група та за яких обставин вона потрапила на територію, де Ізраїль полюс на бойовиків проксі Ірану організації Хезболли?

Інцидент стався поблизу зони бойових дій, куди пропагандист росЗМІ прибув для висвітлення війни між Ізраїлем та бойовиками Хезболли, ідеться у повідомлення "РИА Новости". Уточнюється, що знімальна група вижила, але отримала поранення.

РосЗМІ додали, що знімальна група RT, яка постраждала в Лівані, — це журналіст Стів Суіні та оператор Алі Рід. З'ясувалось, що вони саме вели зйомку біля військової бази, перед цим переїхавши міст. Зі слів пропагандистів, по них вдарила авіаракета Ізраїлю: вони заявляють, що пілот їх начебто бачив.

На відео з кадрами інциденту бачимо, пропагандист RT перебував неподалік від зруйнованого об'єкта невідомого призначення. За спиною Суіні — купа уламків, металевої арматури, на 5-10 метрів позаду — огорожа, металеві стійки для кріплення апаратури, портрети невідомих діячів. При цьому чути, що журналіст говорить, що відбуваються удари по Ізраїлю [ймовірно, з боку Лівану].

Відео дня

"Надійшли повідомлення про нові ракетні удари по Нагарії", — чути на відео.

Нагарія (Nahariya) — ізраїльське місто на крайній півночі країни. Відстань до Лівану — близько 14 км.

Новина доповнюється…