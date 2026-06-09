Вибух у Балашисі: у РФ міг загинути постачальник ракет на арсенали ГРАУ Міноборони, — соцмережі

У Підмосков'ї через вибух авто у Балашисі міг загинути полковник Міністерства оборони Російської Федерації Дамір Давидов, повідомили у соцмережах. Російський військовий керував наповненням складів ракет та боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

Інформація про ім'я загиблого у Балашисі з'явилась у Telegram-каналі блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Блогер не вказав джерело інформації, тим часом про це не писали росЗМІ, а російські правоохоронні органи приховують ім'я жертви. У дописі уточнюють попередні дані, які поширились у мережі: водію, який сів у авто за мить до вибуху, не 62 років, а 57, і це не невідомий генерал, а полковник Дамір Давидов.

Шарій написав, що загиблий очолював управління постачання ракет та БП Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ (в/ч 64176). Також зауважується, що російська влада 16 годин поспіль приховує ім'я жертви й що це "говорить багато про що".

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Вибух у Балашисі — інформація про загибель Даміра Давидова, 9 червня Фото: Скриншот

Також висловлюється ще одна версія. Зі слів блогера, поруч міг перебувати справді генерал, який є заступником якоїсь поважної особи. Крім того, цей же генерал начебто відвідував невказаний завод. Також уточнюється, що цьому чоловіку справді 62 роки й він є генерал-лейтенантом. Шарій підсумував, що все ж не ясно, загинув полковник чи топофіцер ЗС РФ.

Вибух у Балашисі — інформація про загибель генерал-лейтенанта, 9 червня Фото: Скриншот

Про те, що Балашисі міг загинути полковник Дамір Давидов, написав також волонтер та радник міністра оборони України Сергій Стерненко: у дописі не уточнюється джерело даних.

Зауважмо, що близько 18 год у соцмережі з'явилась інформація про ще один вибух у Москві. РосЗМІ Astra написало у Telegram, що вибух (чи займання) стався "на вулиці Введенського у районі Коньково". Згодом росЗМІ написали, що начебто загорівся двигун машини, про постраждалих не відомом, а вогонь швидко загасили. У мережі опублікували кари з місця подій: бачимо натовпи з двох десятків людей, які оглядають точку підриву біля невідомої багатоповерхової установи з червоної цегли.

Вибух у Москві — фото з місця ще одного інциденту 9 червня Фото: Exilenova+

Вибух у Балашисі — деталі

Зазначимо, зранку 9 червня у мережі опублікували кадри вибуху у Балашисі. На відео зафіксували невідомого чоловіка, який сів у автомобіль, а за мить машина злетіла у повітря. Медіа Astra повідомило, що подія сталась біля буд. №10 на вулиці Колдунова у мікрорайоні Авіаторів: уточнюється, що у цьому районі живуть російські військові. Слідчий комітет РФ заявив, що водій автомобіля загинув на місці. Також з'ясувалось, що ідеться про автомобіль BMW X3, який о 05:30 рухався проїжджою частиною, коли раптом здетонував вибуховий пристрій.

Після першої інформації про події у Підмосков'ї росЗМІ "Агентство. Новости" підтвердили інцидент, але офіційних даних про жертву не було. Згідно з даними російських журналістів та анонімного пабліка "Демони Чарлі" на 22 тис. підписників, міг загинути високопоставлений 62-річний генерал-лейтенант.

Нагадуємо, Фокус писав про підрив іншого топофіцера РФ: ідеться про генерала російського генштабу Ярослава Москалика, який загинув за 350 м від місця підриву 9 червня.