Українські військові могли захопити населений пункт Новий Путь у Курській області Росії, розташований менш ніж за кілометр від міжнародного кордону.

ЗСУ також продовжують утримувати позиції на південний захід від Глушкова Курської області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Однак ці дані не свідчать про відновлення української військової операції на території регіону.

Карта бойових дій на Курському напрямку, 18 листопада

За оцінкою аналітиків, російські та українські війська регулярно проводять обмежені транскордонні операції з проникнення в цьому районі.

Наразі українське командування не коментувала ситуацію у населеному пункті Новий Путь на Курщині.

Нагадаємо, що на півночі Сумщини окупанти вкотре намагаються пробратися через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" із Суджі. За даними ISW, наступальні дії росіян 20–21 вересня не принесли їм жодного просування.

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Раніше повідомлялось, що втрати ворога на полі бою б'ють нові рекорди. Протягом жовтня противник зазнав найбільших місячних втрат за весь час повномасштабної війни. ISW підрахувало, що російська армія втратила 54 400 осіб (убитими або важко пораненими). Чотири місяці поспіль показник перевищує 40 тисяч.