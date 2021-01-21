У ВООЗ розповіли про побічні ефекти після вакцини від COVID-19 і про летальні випадки

Експерти організації фіксували анафілактичний шок як побічний ефект, але летальних випадків не було.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) веде спостереження за використанням вакцин від COVID-19, і на сьогоднішній день у світі не зареєстровано жодного летального випадку після їх введення. Про це під час прес-конференції в середу, 20 січня, заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао.

"У нас є вакцина, яка широко розповсюджена на ринку. Це Pfizer. І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які наразі використовуються", — сказала вона.

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Водночас було зафіксовано кілька побічних ефектів. Йдеться про анафілактичний шок, до того ж у деяких прищеплених "є схильність до серйозних алергій". Сімао закликала в таких випадках вакцинуватися під наглядом лікарів.

"Анафілактична реакція означає, що тіло занадто сильно реагує на ліки, їжу або інші речовини", — пояснила вона.

За її словами, зараз ВООЗ ретельно стежить за використанням ще 12 препаратів, які очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів організації. Рекомендації щодо їх використання будуть оновлюватися.

Нагадаємо, з початку масової вакцинації від коронавірусу в Норвегії зафіксовані смерті 33 осіб старше 75 років. Усім їм була введена вакцина Pfizer.

Раніше близько сотні громадян Нідерландів, які вже отримали щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech, повідомили про побічні ефекти препарату. У двох випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції. Крім цього, у людей зʼявилися висипання і набряки навколо очей, вони відчували біль в місці інʼєкції, головний біль та втому.

Випадок важкого ускладнення після застосування вакцини від COVID-19 зафіксовано й в Польщі.