Останній генсек. Найяскравіші образи Горбачова в рекламі та кіно (відео)

Політика не тільки грали інші актори — він і сам з'являвся у декількох картинах.

2 березня останній генеральний секретар ЦК КПРС (Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу), перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов, якого багато хто досі звинувачує у розпаді Радянського Союзу, святкує 90-річчя. З огляду на масштаб особистості Горбачова і його роль у світовій політиці, а також події, які відбувалися під час його перебування при владі, ця людина була просто приречена стати героєм кіно.

Фокус зібрав фільми, серіали, рекламу і навіть мультфільми, де можна побачити цього Михайла Горбачова.

Михайло Горбачов у фільмі "Роккі 4"

Михайло Горбачов у виконанні британського актора Девіда Ллойда Остіна з'явився на трибуні під час бою американського боксера Роккі (Сильвестр Сталлоне) з радянським спортсменом Іваном Драго (Дольф Лундгрен). Генсек настільки надихається перемогою Роккі, що в кінці стоячи аплодує йому. Цікаво, що такий фінал картини збігся з початком дружби між Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. За два дні до світової прем'єри фільму 21 січня 1985 року політики вперше зустрілися в Женеві на конференції з ядерного роззброєння.

Картина потрапила під заборону в радянському прокаті і подивитися її можна було тільки на VHS-касетах. Причиною цензури стало те, що головним лиходієм показаний радянський боксер. Провалилася стрічка і на Заході. Крім того, як радянські, так і зарубіжні критики визнали, що фільм рясніє штампами щодо СРСР.

У 1985 році Сильвестр Сталлоне за цю частину "Роккі" отримав "Золоту малину" як найгірший режисер і актор. Фільм став найгіршим в номінаціях "Нова зірка", "Жіноча роль другого плану" і "Саундтрек".

"Горбачов" на шоу Saturday Night Live

В одному з випусків цієї гумористичної передачі роль Михайла Горбачова виконав Денні Де Віто. Відео вийшло на екрани у 1987 році. За сюжетом Горбі розмовляє з президентом США Рональдом Рейганом у виконанні Філа Хартмана на задньому сидінні лімузина. Американський лідер влаштував своєму колезі екскурсію округом Колумбія.

Михайло Горбачов і "Голий пістолет"

Актор Девід Ллойд Остін, згаданий вище, знову вийшов на знімальний майданчик комедійного фільму Девіда Цукера "Голий пістолет" (1988) в образі Горбачова. Щоправда, радянський генсек з'являється тільки на початку картини. За сюжетом, під час бесіди в Бейруті він разом з Муаммаром Каддафі, аятолою Хомейні, Іди Аміном, Ясиром Арафатом і Фіделем Кастро готує терористичний акт проти Америки. У якийсь момент до кабінету, де проходить зустріч, вривається американський лейтенант Френк Дребін, який стирає знамениту родиму пляму з голови радянського політика і зриває чалму з Хомейні.

Горбачов в гостях у "Сімпсонів"

Мультсеріал, який давно завоював популярність, зокрема, завдяки і злободенності тем, не обійшов стороною фігуру радянського політика. В одній із серій Михайло Горбачов з подарунком з'являється біля будинку Гомера Сімпсона і вимагає, щоб той вибачився перед Джорджем Бушем-старшим, з яким нещодавно побився.

"Не хочу виявляти слабкість перед російськими", — говорить Гомер, але в підсумку все одно вибачається. При озвучуванні мультфільму автори не забули забезпечити Горбачову помітний акцент, нагадуючи, що той не був сильний в англійській.

"На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі"

Персонаж Михайла Горбачова з'являвся не тільки в іноземних стрічках, але і в російських. Так, в картині "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" (1992), що стала останньою роботою Леоніда Гайдая, роль колишнього президента СРСР зіграв знаменитий актор Леонід Куравльов. За сюжетом, практично протягом усього фільму "Горбачов" веде телефонні переговори з Америкою. У якийсь момент мафіозо Рабінович раптово втручається у розмову президентів по надсекретній телефонній лінії і роз'єднує їх, щоб терміново зателефонувати до Одеси.

"Небо над Берліном-2"

У 1992 році на екрани вийшов фільм німецького кінорежисера Віма Вендерса "Небо над Берліном 2", який отримав премію журі Каннського кінофестивалю за режисуру, в якому роль Михайла Горбачова зіграв сам Михайло Горбачов. Це стало дебютом колишнього політика в кінематографі. Головний герой фільму — ангел Касіель, якого зіграв Отто Зандер. Однак і у Горбачова, на думку газети The New York Times, у фільмі найважливіша роль — Вендерс нібито побачив у радянського лідера ангела-хранителя гласності. Компанію першому і останньому президентові СРСР склав лідер The Velvet Underground Лу Рід.

Як Михайло Горбачов рекламував Pizza Hut

У 1997 році Михайло Горбачов з'явився в рекламі мережі американських ресторанів Pizza Hut. За сюжетом, він приходить в один із закладів у Москві зі своєю онукою Анастасією. В цей час відвідувачі, які впізнали його, починають активно сперечатися про результати політики колишнього голови СРСР. Чоловік середніх років лає його за економічну нестабільність і хаос в країні, а молода людина, можливо навіть, його син, говорить про те, що Горбачов дав людям нові можливості — зокрема, посидіти в такому ресторані. Конфлікт вирішує літня жінка, яка зауважує, що якби не було Горбачова, у росіян не було б Pizza Hut. Реклама закінчується словами "За Горбачова!".

Участь колишнього політика світового рівня у такій рекламі чимало людей сприйняли скептично. У 2010 році видання Time включило цю рекламу в список "ганебних роликів за участю знаменитостей". Однак, як пояснив пізніше прес-секретар Горбачов-фонду Павло Палажченко, Михайлу Сергійовичу потрібні були гроші для фінансування Горбачов-фонду і Міжнародного Зеленого Хреста. Колишній Генсек в інтерв'ю і сам визнавав цей момент. Розмір його гонорару не публікувалася, але, за оцінкою Foreign Policy, в перерахунку на ціни 2019 року він склав не менше мільйона доларів.

"Єльцин. Три дні в серпні": Горбачов у Форосі

Художній фільм режисера Олександра Мохова, знятий всього за 19 днів, розповідає про події в Москві під час серпневого путчу (18-21 серпня) 1991 року, після якого розпався, здавалося б, непорушний Радянський Союз.

Дія картини починається за кілька тижнів до путчу, у той момент, коли в "Ново-Огарьово" Горбачов збирає представників усіх республік СРСР, щоб обговорити з ними підписання нового союзного договору, а вже вранці 19 серпня з новин по телевізору свіжообраний президент РРФСР Борис Єльцин на дачі в Архангельському дізнається про те, що Горбачов знаходиться у Форосі під домашнім арештом. Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР (ГКЧП) оголошує Геннадія Янаєва в.о. президента СРСР. Єльцин їде в Москву до Будинку Рад, щоб очолити опозицію.

Бориса Єльцина в картині зіграв народний артист РФ Дмитро Назаров, а Михайла Горбачова — Володимир Юматов. Він же озвучив і історичну промову колишнього генсека про зречення від влади, оскільки оригінальна плівка з відозверненням була дуже поганої якості.

"Так склалися зірки" — Горбачова грає Ігор Угольников

Фільм 2016 року російського режисера Сергія Снєжкіна є п'ятою частиною кіноепопеї "Шлях Лідера", присвяченій життєвому шляху першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Михайла Горбачова в картині зіграв Ігор Угольников. У фільмі він в Кремлі в присутності Нурсултана Назарбаєва (Берик Айтжанов) лає Бориса Єльцина (Олексій Гуськов), вимагаючи у нього звіту щодо подій у Біловезькій пущі. Пізніше політики переходять на крик, і в їх суперечці навіть фігурує дружина президента СРСР Раїса Горбачова, яка, за словами "Єльцина", насправді "править державою".

"Зустріч з Горбачовим"

Документальний фільм, знятий режисерами Вернером Херцогом і Андре Сінгером, вперше був представлений на Міжнародному кінофестивалі в Телуриді у США 1 вересня 2018 року.

Вернер Херцог досліджує біографію та політичну кар'єру Михайла Горбачова, особливо його міжнародну діяльність. Йдеться про падіння Берлінської стіни, скорочення ядерної зброї, налагодженні зв'язків із Заходом і багато іншого. Режисер за півроку записав три інтерв'ю з Горбачовим. У картину увійшли також спогади колишніх американських держсекретарів Джорджа Шульца і Джеймса Бейкера, останнього прем'єр-міністра комуністичної Угорщини Міклоша Немета, співробітника уряду ФРН Хорста Тельчика, польського політика Леха Валенси. У картину потрапило і архівне інтерв'ю Маргарет Тетчер.

"Чорнобиль" (НВО)

У п'ятисерійному британсько-американському серіалі "Чорнобиль", який побачив світ у 2019 році, роль генсека, а потім першого і останнього президента Радянського Союзу зіграв шведський актор Давид Денсік. За сюжетом, у п'ятій серії фільму політик особисто дає вказівку не нагороджувати академіка Валерія Легасова званням Героя Соціалістичної Праці. Негласні гоніння на вченого почалися після того, як він озвучив на конференції МАГАТЕ у Відні секретні відомості, описуючи причини і наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Не витримавши цькування, у 1988 році Легасов наклав на себе руки.

Сам Михайло Горбачов після перегляду фільму розкритикував такий хід творців, заявивши, що не має ніякого відношення до проблем в кар'єрі та житті академіка.

"Горбачов"

У 2018 році в Театрі націй у Москві відбулася прем'єра вистави Алвіса Херманіса "Горбачов", в якому зіграли всього два актори — Євген Миронов (Михайло Горбачов) і Чулпан Хаматова (Раїса Горбачова). Це розповідь про життя політика і його стосунки з дружиною. На прем'єрі був присутній сам екс-генсек, який залишився дуже задоволений побаченим. За словами Миронова, Михайло Сергійович не втручався у творчий процес, давши артистам повну свободу. Зазначимо, що виконавці головних ролей у постановці давно дружать з Горбачовим і, як він пізніше зізнавався, нікому іншому крім Миронова і Хаматової він би не довірив зіграти себе самого і покійну дружину.

"Горбачов. Рай"

У 2020 році документаліст Віталій Манський представив публіці стрічку під назвою "Горбачов. Рай". Він взяв інтерв'ю у першого президента СРСР у його службовому будинку в Підмосков'ї. На виході вийшов фільм-портрет політика, який практично самотужки почав демонтаж радянської системи.

Відео занурює в неспішну атмосферу нинішнього життя Горбачова і його спогади. Перед глядачем — глибоко самотній старий, який живе в оточенні сімейних фото і прислуги, ледве пересувається, а роки все більше стирають знайомі риси.

"Я жив у раю, а тепер в пеклі" — говорить він.

"Михайлу Горбачову стоятимуть пам'ятники по всьому світу. Десь дуже скоро, а десь, наприклад в Росії, має пройти багато-багато років, перш ніж з'явиться розуміння того, що ця людина зробила для історії. Але мені б хотілося, щоб за прохолодою бронзи або мармуру було видно людину, яка вирішила власними силами зробити світ кращим. Саме з цією мотивацією ми взялися за довгу роботу і переконали цього втомленого від світу 90-річного старого дозволити нам увійти в його світ самотності, розчарування і радість свободи", — каже Манський.

Картина отримала в Амстердамі премію фестивалю IDFA за кращу режисуру.

Раніше Фокус розбирався, як Михайло Горбачов намагався врятувати СРСР і чому не зміг цього зробити. Колишній політик і зараз уважно стежить за тим, що відбувається не тільки в Росії, але і країнах колишнього СНД. Так, він підтримав білорусів, які протестують проти президента Олександра Лукашенка.