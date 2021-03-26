H&M видаляють з інтернету та додатків з електронними продажами в Китаї

Причиною такого рішення називають відмову компанії від покупки бавовни з Сіньцзяну, де, на думку Заходу, примушують до праці уйгурів.

Бренди одягу H&M і Nike зазнали бойкоту з боку китайської держави і громадськості через відмову тих використовувати бавовна з Сінцзян-Уйгурського автономного району. Про це повідомляє BBC.

Примітно, що заяви від цих компаній прозвучали ще у 2020 році, проте згадали про них тільки сьогодні. Спочатку на заяви відреагувала комуністична ліга молоді — місцеві соцмережі були заповнені її представниками з критикою на адресу брендів, а пізніше до процесу приєдналися державні ЗМІ. Медійні персони почали заявляти про розрив зв'язку з брендами, а кілька платформ електронних продажів і зовсім забрали зі своїх сайтів продукцію H&M — зокрема, як повідомляє The Wall Street Journal, йдеться про програму таксі Didi — в магазини навіть не можна викликати таксі .

Зі свого боку, картографічні програми, зокрема Baidu Maps, яка управляється найбільшою пошуковою системою Китаю, не дає результатів при пошуку H&M, як ніби компанії з виробництва одягу не існувало, незважаючи на те, що у неї більше 400 магазинів у країні.

Журналісти зазначають, що критика на адресу брендів спостерігається після того, як європейські країни ввели проти КНР нові санкції, оскільки Китай, на їхню думку, порушує права уйгурів, змушуючи їх займатися важкою фізичною працею на великих бавовняних плантаціях, де виробляється п'ята частина цього товару у світі.

Крім великої мережі таборів, в яких, за даними міжнародної спільноти, містяться понад мільйон осіб, отримані документальні підтвердження того, що і інших представників нацменшин силою схиляють до роботи на текстильних фабриках.

У Міністерстві закордонних справ Китаю говорять, що звинувачення нічим не обгрунтовані, а їх мета — завдати шкоди інтересам Китаю.

"Що стосується "примусової праці", то звинувачення, висунуті США та іншими західними країнами проти Сіньцзяна, повністю засновані на брехні. Ця брехня була спершу спровокована декількома так званими вченими та ЗМІ, а потім деякі антикитайські сили почали спекуляції проти Китаю", — додала вона і продемонструвала фото на яких в Сіньцзяні відбувається автоматизований збір бавовни", — заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн.

Вона також продемонструвала фотографії, на яких нібито темношкірі американці змушені збирати урожай на бавовняних полях.

"Те, що роблять ці компанії, — їх власна думка, але я думаю, що китайці можуть вільно висловлювати свої погляди і почуття", — додала представниця МЗС КНР.

Нагадаємо, раніше ЄС вперше за 30 років ввів санкції проти Китаю. Вони торкнулися чотирьох китайських чиновників, партійних функціонерів і силовиків з провінції Сіньцзян, а також відділу безпеки сіньцзянського виробничо-будівельного корпусу. Їх вважають відповідальними за серйозні порушення прав уйгурів та представників інших мусульманських меншин.

Нагадаємо, влада Китаю проводять планомірну політику зі зміни етнічного складу населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району шляхом зниження чисельності корінного населення. Про це повідомило Associated Press (AP) з посиланням на дані спеціальної доповіді щодо ситуації в регіоні.

У жовтні 2018 року Китай вперше легалізував так звані перевиховні центри, які офіційно називаються "Центрами професійного навчання" уйгурів. Вони повинні стежити за дотриманням антиекстремістських законів і працювати з людьми, які підпадають під вплив заборонених ідей.

Президент Трамп підписав закон про санкції через порушення прав уйгурів у Китаї. Закон передбачає два види обмежень — заморожування активів та візові обмеження.