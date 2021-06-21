Зрада по-вірменськи. Чому Пашинян виграв вибори, програвши війну і втративши території

А що там у вірмен? Нікол, звичайно, молодець — так про#ратися, програти війну і при цьому? Знову виграти вибори, нехай і на мінімальному відсотку переваги над арифметичною більшістю.

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З іншого боку, поразка блоку Кочаряна — це урок усім націонал-консерваторам. Граблі ім. Петра Олексійовича Порошенка з його армією, мовою і вірою. Національною величчю і територіальною цілісністю ситий не будеш. Холодильник перемагає телевізор у тому випадку, якщо по телевізору замість перспектив поповнення холодильника говорять про національну мобілізацію, військовий реванш і втрачені території. До того ж, говорять люди, відомі як облуплені по своїх минулих справах, люди, на яких тавра ніде ставити.

Кочарян говорив про ганьбу військової поразки і плани повернути країні втрачену велич — речі духопідйомні, але абстрактні, далекі від щоденного обивательського праксису.

Пашинян зосередився на сумній соціалці вкупі з вмілою каналізацією соціального невдоволення в сторону місцевої олігархії — хоча самого його противники не без підстав звинувачують у лобіюванні інтересів вірменських торгашів протурецької орієнтації. Бідним людям говорили про те, чому вони бідні, хто в цьому винен і як вийти з порочного кола бідності.

Не дивно, що Кочарян виграв у великих містах (зокрема, в Єревані) а програв у малих містах і селах. Плюс дуже низька явка. Половині вірменських виборців ці ігри патріотів виявилися просто нецікаві. До того ж навіть на територіях, які з високою часткою ймовірності відійдуть до Азербайджану за підсумками наступного розділу Вірменії (на кшталт Сюніка, за яким повинен пройти Зангезурський транспортний коридор, який зʼєднує Туреччину з Азербайджаном — Ред).

Нинішні бідність і безпросвітність, а також ненависть до "колишніх" виявилися вагомішим фактором, ніж азербайджанська загроза.

Ну і на додачу. Кочарян просто не міг виграти. Як не міг увінчатися успіхом військовий переворот. Ні, військові, звичайно, могли б взяти владу, заарештувати Нікола, всі справи. Але на другий день, посли провідних країн-гарантів їм би все популярно розʼяснили і порадили знову розійтися по казармах. Те ж і з Робертом. Він, звичайно, ніякий не ставленик Москви. Хоча і в хороших з нею відносинах. Зараз він був ставлеником вірменського лобі в Москві. Що, погодьтеся, не одне й те саме.

Підсумковий розклад по Карабаху завізований зовнішніми силами. Він цілком влаштовує не тільки Туреччину з Азербайджаном (що, само собою зрозуміло), а й Росію, і Францію і США. Останнім поки що активно немає діла до цього регіону — інших турбот вистачає. Кочарян з його гіпертрофовано реваншистською риторикою був свідомо неприйнятним кандидатом навіть для Москви. Їй зовсім не посміхалося бути втягнутою в нові військові розборки на південному Кавказі буквально на другий день після виборів, якби на них переміг Роберт.

А ось Пашинян на укороченому повідку, нехай і не проросійський, але силою зовнішніх обставин змушений зважати на думку Москви — цілком.

А росіяни зараз не хочуть сваритися з турками. Їх цілком влаштовує той результат, що вони вже мають — закріпившись військовим контингентом в Степанакерті та околицях. А що там буде через 5 років — зовсім інше питання.

Збереження Пашиняна — це неминучий наслідок військової поразки Вірменії, завізованої зовнішніми силами. Це гарантія незворотності викликаних поразкою політичних наслідків. Гарантія того, що їх не вдасться повернути назад, принаймні, за життя нинішнього покоління.

У цьому сенсі, Пашиняна, як відпрацьований ресурс, звичайно ж, приберуть, але не раніше, ніж саме вірменське товариство заспокоїться, хвиля реваншизму згасне і розмови про Карабах не змінять розмови про ось ту саму сумній соціалку, з якої я почав.

Взагалі, дуже український сюжет, як на мене. Набагато більш український, ніж багато хто думає.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.