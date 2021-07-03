Російські хакери знову атакують компанії в США, під ударом — тисячі підприємств, — WSJ

Влада США закликала відключати сервери, щоб запобігти зараженню вірусом-здирником хакерської групи REvil.

Хакерська угруповання REvil, що отримала викуп в 11 мільйонів доларів від JSB, почала нову масштабну атаку, жертвами якої можуть стати тисячі компаній по всьому світу. Про це пише "The Wall Street Journal".

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За даними кіберспеціалістів, хакери націлилися на програмне забезпечення Kaseya VSA, яке близько 40 тисяч компаній використовують для віддаленого управління і оновлення інших програм в компʼютерних мережах. Представники Kaseya заявили, що дізналися про атаку у пʼятницю, 2 липня, а потім відразу ж відключили сервери і почали попереджати клієнтів. До вечора того ж дня постраждали тільки компанії, які використовували вже скачані програми, а не онлайн-сервіси виробника. За інформацією компанії Huntress Labs, що займається кібербезпекою, атака торкнулася не менше 200 компаній, повʼязаних з Kaseya.

Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) Міністерства внутрішньої безпеки США порекомендувало користувачам негайно вимкнути сервери, на яких зберігаються VSA від Kaseya. Як заявив виконавчий помічник директора CISA Ерік Голдштейн, агенти разом зі співробітниками ФБР проводить розслідування і зʼясовують масштаби хакерської атаки.

Використання авторитетних розробників ПЗ або постачальників технічних послуг для виявлення нових жертв і кібератак на ланцюжок поставок (supply chain attack) — це вельми незвичайний спосіб застосування програм-вимагачів, коли хакери блокують роботу компʼютерних систем компаній і вимагають викуп за повернення контролю. За словами аналітика загроз компанії з кібербезпеки Emsisoft Бретта Келлоу, інцидент з Kaseya, мабуть, є "найбільшою і найбільш значною" подібною атакою за всю історію.

На початку червня хакери REvil отримали від мʼясопереробної компанії JBS викуп в розмірі 11 мільйонів доларів. Підприємство було змушене заплатити, щоб відновити свою роботу в США, Канаді та Австралії. Зловмисники зламали компʼютерну мережу, заблокували її роботу і пригрозили знищенням файлів.

ФБР заявило, що за кібератакою на компанію JBS стоять російські хакери. Вони намагаються залучити учасників угруповання REvil, відому також під назвою Sodinokibi — її вважають однією з найбільш "прибуткових" у світі. У Білому домі заявили, що група, ймовірно, базується в Росії.