"Пішли збирати зразки": біля берегів Гренландії випадково відкрили найпівнічніший острів в світі (фото)

Прибувши на острів, вчені спершу подумали, що знаходяться на вже відкритому острові Оодаак. Але перевіривши розташування зрозуміли, що знаходяться в ще невідомому місці.

Минулого місяця вчені ступили на маленький острів біля узбережжя Гренландії, який є самою північною точкою суші у світі. Його вдалося виявити через зміщення пакових льодів. Про це пише CNN.

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За словами дослідника і керівника дослідницького центру Арктичної станції в Гренландії Мортена Раша, вони не збиралися відкривати новий острів.

"Ми не збиралися відкривати новий острів. Ми просто пішли туди, щоб зібрати зразки", — розповів Раш.

Потрапивши на острів вчені подумали, що вони прибули на Оодаак — острів, відкритий данськими дослідниками в 1978 році. Однак уточнивши місце розташування, вони зрозуміли, що знаходяться в 780 метрах на північний захід.

Фото: скриншот

"Це трохи схоже на дослідників минулого, які думали, що вони приземлилися в певному місці, але насправді знайшли зовсім інше", — говорить засновник фонду Leiser Foundation Крістіан Лейстер, яка профінансувала експедицію.

Фото: скриншот

Острів розміром близько 30 метрів в діаметрі, а висотою близько трьох. Він складається з морського дна мулу, а також ґрунту і скель від льодовиків.

Команда пропонує назвати острів "Кекертак Аваннарлек", що в перекладі з гренландського означає "найпівнічніший острів".

У Данії можуть розширити територіальні вимоги в Арктиці, якщо острів не зникне під час припливу, але на цю мить уряд не бачить сенсу цього робити.

Нагадаємо, 21 серпня в найвищій точці Гренландії пішов дощ замість снігу.

Раніше вчені повідомляли, що під льодами Гренландії виявлені залишки рослин.