У Росії мережу доставки суші "Йобiдойобi" змусили вибачитися за рекламу з темношкірим (фото)

"День тижня — субота" (переклад назви мережі суші-барів з японського) видалила рекламу через звинувачення в "пропаганді мультикультуралізму".

Російська мережа суші-барів "Йобiдойобi" в середині серпня оприлюднила рекламу, на якій темношкірий чоловік поїдав роли в оточенні світлошкірих дівчат, пише Gazeta.ru.

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Націоналісти з неформальної організації "Чоловіча держава" висловили невдоволення цією рекламою — і заспамили мережу барів, а її засновнику почали погрожувати фізичною розправою.

У підсумку "Йобiдойобi" видалила фотографію, яка спровокувала конфлікт, і вибачилася перед своїми клієнтами.

[ + – ] Реклама "Йобiдойобi"

"Йобiдойобi" і "Чоловіча держава": як розвивався конфлікт

14 серпня сервіс "Йобiдойобi" (в перекладі з японської — "День тижня — субота") оприлюднив на своїх сторінках в соціальних мережах рекламну фотографію, на якій темношкірий чоловік в оточенні світлошкірих дівчат їсть роли (дивіться вище).

24 серпня мережа опублікувала ще одну фотографію, на якій той же темношкірий чоловік їсть роли, але на цей раз на самоті.

[ + – ] Рекламне фото "Йобiдойобi"

Після цього в групі "ВКонтакте" красноярської філії даної мережі керівництво "Йобiдойобi" почали звинувачувати в "пропаганді мультикультуралізму", а дівчат, що знімалися для реклами, обізвали "чорнильницями".

[ + – ] Погрози на адресу керівництва

У Telegram-каналі засновника "Чоловічої держави" Владислава Позднякова з'явилося повідомлення, в якому він закликав своїх прихильників оформляти фейкові "ліві" замовлення для утруднення роботи служби доставки суші-барів.

[ + – ] Фейкове замовлення суші Фото: Скриншот

Крім того, Поздняков показав скріншот листування з адміністрацією "Йобiдойобi", в якому він загрожує, що 80 тисяч осіб (учасники руху "Чоловіче держава", — Ред.) "з задоволенням приберуть будь-яке бажання проштовхувати чорношкірих".

[ + – ] Повідомлення Владислава Позднякова

За словами співзасновника "Йобiдойобi" Костянтина Зімена, невідомі опублікували в Telegram-каналі Позднякова його особистий номер телефону, в зв'язку з чим йому масово почали надходити погрози фізичної розправи.

В результаті красноярська філія "Йобiдойобi" вирішила вибачитися за ситуацію, що виникла, а фотографії, що викликали резонанс, були видалені з соцмереж.

"Від імені всієї компанії хочемо принести вибачення перед російською нацією за те, що зачепили росіян нашими фотографіями. Ми видалили весь контент, який викликав цей галас", — сказано в заяві "Йобiдойобi".

[ + – ] Вибачення "Йобiдойобi"

Що таке "Чоловіча держава"

"Чоловіча держава" — незареєстрований рух, який позиціонує себе представниками "націонал-патріархату". Члени руху проти фенімізма, ЛГБТ та міжрасових шлюбів.

Учасників руху неодноразово звинувачували в цькуванні представників сексменшин і жінок. Засновника товариства Владислава Позднякова в 2018 році засудили на два роки умовно за розпалювання ненависті до жінок. Але в 2019 році цю статтю кримінального кодексу РФ частково декриміналізували, в зв'язку з чим вирок був скасований.

Фокус писав про те, що в Росії розгорівся скандал навколо реклами мережі супермаркетів "Вкусвілл", в якій взяла участь лесбійська пара. Після галасу, піднятою консервативною громадськістю, рекламу зняли з показу, а "Вкусвілл" вибачився.

Нагадаємо, компанія Snickers запустила в Іспанії скандальну телевізійну рекламу, в якій блогер Алесси Гібаджа перетворюється в бородатого чоловіка, відкусивши морозиво. Після хвилі критики гомофобну рекламу видалили.

У серпні минулого року піцерія з Рівного потрапила в скандал через рекламу. За сюжетом їх рекламного ролика, білошкіра жінка сиділа в оточенні п'яти темношкірих акторів і пробувала з їх рук піцу.

А в Одесі "Львівська реберня" відправила Катерину II в Ростов, а російську мову проткнула цвяхом. Агресивна реклама викликала скандал і спровокувала критику з боку жителів міста.