Інтимні знімки і фото з роботи: за які селф в Росії можна потрапити до в'язниці

Інтимні фото, кадри з армії на тлі БТР і смішні селфі поліцейських у Росії можуть виявитися порушенням закону.

Російська юристка Олена Хом'якова розповіла про деякі категорії фото, за публікацію яких можна понести адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. Про це повідомляє "Москва 24".

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Користувачі соціальних мереж і месенджерів часто розміщують фото різних подій свого життя і діляться ними з рідними і знайомими. Однак оприлюднення деяких знімків може стати причиною цивільного, адміністративного і кримінального переслідування, а роботодавець може притягнути до дисциплінарної відповідальності.

"Наприклад, син посилає мамі своє фото зі служби в армії на тлі БТР, школяр, захоплений історією, викладає фото Гітлера, поліцейський публікує кумедні фото з колегами в процесі відзначення професійного свята, а хтось пишається своїми успіхами у протилежної статі і шле інтимні фото друзям. Що з перерахованого є порушенням закону? Все!" — пояснює Хом'якова

Юристка додала, що заборонено викладати в соцмережі фото й відео матеріали із закликами до тероризму, масових заворушень, вживання заборонених речовин. У список заборонених публікацій потрапляють матеріали, що порочать вигляд органів влади і містять відомості про державну таємницю. Також заборонені матеріали зі сторонніми людьми (без їхньої згоди) і порнографія, особливо з неповнолітніми.

Як приклад юристка навела судову історію про те, як за публікацію в Instagram звільнили зі служби працівника правоохоронних органів. На фото він розпивав алкогольні напої зі своїми вихованцями. Ще одна історія була пов'язана зі звільненням медсестри, яка розмістила в соцмережі фото з назвою "Робоча обстановка", на якому видно палату з пацієнтами. Її звільнили за розкриття лікарської таємниці і незаконну публікацію чужих фото.

Хом'якова розповіла і про винятки з загальних правил, а саме дозволені публікації в соцмережах знімків із громадських місць. Також дозволяється викладати фото без згоди, якщо власник зображення позував за гроші. Фото й відео еротичного і навіть порнографічного змісту можна публікувати в тих випадках, коли вони мають художню або наукову цінність і мають сюжет (для визначення чого призначається мистецтвознавча експертиза). Однак участь неповнолітніх у цих випадках категорично заборонена.

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії заборонили військовослужбовцям викладати в інтернет фото і відео матеріали з інформацією про себе і товаришів по службі, оскільки це може представляти інтерес для іноземних спецслужб і терористів.