Таліби дозволили іноземцям покинути Афганістан на чартерах, частина українців вже в Катарі

Журналісти стверджують, що напередодні з Кабула вилетів літак зі 113 людьми на борту, а потім він благополучно приземлився в Досі — столиці Катару.

Таліби, що захопили владу в Афганістані, дали можливість іноземцям евакуюватися з країни на чартерних рейсах, перший з яких — від авіакомпанії Qatar Airlines — 9 вересня вилетів з Кабула в Катар з більше ніж сотнею пасажирів. Про це пише Reuters.

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Журналісти стверджують, що в літаку знаходилися близько 113 пасажирів, серед яких і українці.

Літак благополучно приземлився в міжнародному аеропорту Хамад у столиці Катару — Досі. Потім їх повинні були відвезти в спеціальний комплекс, де прощаються з евакуйованими з Афганістану.

Глава Міністерства закордонних справ Катару Хамід бен Джасім бін Джабер Аль Тані висловив Талібану свою подяку за можливість покинути країну для іноземців.

Катару, зі свого боку, висловили подяку держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані знаходяться 159 громадян України, які хотіли б покинути країну. Київ робить спроби, щоб організувати для них рейси через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані. Глава МЗС України Дмитро Кулеба рекомендує звертатися туди ж, якщо виникне потреба покинути цю країну.

Нагадаємо також, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов пообіцяв, що Україна евакуйовуватиме своїх громадян з Афганістану, скільки б рейсів для цього не було потрібно.