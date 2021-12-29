Верховний суд РФ заборонив правозахисну організацію "Меморіал"

Правозахисний центр був визнаний "іноземним агентом", який пропагує "терористичні й екстремістські організації".

Верховний суд Російської Федерації ухвалив рішення про заборону Міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал". Також вирішено закрити й регіональні підрозділи організації, повідомляє France 24.

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Судове рішення було винесено за позовом Генеральної прокуратури Росії, в якому правоохоронці звинувачували "Меморіал" у неодноразових, грубих порушеннях законів РФ, зокрема, закону про "іноземних агентів". Правозахисникам інкримінували наявність іноземного фінансування та вплив на державні рішення і громадську думку.

Під час розгляду справи прокуратура звинуватила "Меморіал" у створенні "брехливого образу СРСР як терористичної держави та реабілітації нацистських злочинців".

"Міжнародний Меморіал" заперечує претензії Генпрокуратури. Адвокати організації наполягають, що законних підстав ліквідації товариства немає. Голова правління організації Ян Рачинський уже заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

"Спочатку це апеляція, касація, звернення до Конституційного суду також цілком можливе. Якщо знадобиться, то звернемося до ЄСПЛ, але це вже віддалена перспектива", — зазначив він.

Позови про ліквідацію структур "Меморіалу" викликали суспільний резонанс як у Росії, так і за кордоном.

Виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот заявив, що Кремль боїться і не хоче миритися з чесним та об'єктивним звітом про свої дії.

"Якщо дзеркало надто жахливе, щоб дивитися в нього, необхідно змінитися, а не розбити дзеркало", — заявив правозахисник.

Чим займалися правозахисники?

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал" — неурядова організація, основним завданням якої спочатку було дослідження політичних репресій в СРСР. Являє собою співдружність десятка організацій у Росії, Німеччині, Казахстані, Італії, Чехії, Бельгії, Франції та Україні, які ведуть дослідницьку, правозахисну та просвітницьку роботу.

"Міжнародний Меморіал" займається виявленням і розповсюдженням відомостей про злочини тоталітарних режимів XX століття, реабілітацією репресованих і допомогою їхнім сім'ям.

Суспільство веде широку правозахисну діяльність щодо сучасних випадків порушення прав людини. Правозахисники проводили кампанію за права політичних ув'язнених, мігрантів, звертали увагу на порушення прав людини у регіоні Північного Кавказу, враховуючи Чечню. Центр також склав список політичних ув'язнених, до якого входять головний критик російського президента Олексій Навальний і представники регіональних меншин, заборонених у Росії.

До цього Роскомнагляд за рішенням суду заблокував сайт правозахисників "ОВД-Інфо". В організації заявили, що причини блокування їм невідомі, а з прокуратури не було жодних офіційних заяв.

Також Фокус повідомляв про необхідність підключення зусиль міжнародних організацій із захисту прав людини до процесів у Білорусі, оскільки кількість політв'язнів у країні наближається до тисячі людей.