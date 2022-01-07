Навігатор мало не відправив водія фури у прірву: відео з Китаю не для людей зі слабкими нервами

Коли водій зрозумів, що дорога звужується , він спробував здати назад, але було вже пізно.

Вантажівка повисла на краю вузької гірської дороги неподалік міста Чанчжі в провінції Шаньсі на півночі Китаю після того, як водій скористався вказівками навігатора і заїхав на небезпечну ділянку над стометровим урвищем у горах, пише Daily Mail.

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Коли далекобійник зрозумів, що може не подолати звужену ділянку шляху, куди його вперто вів навігатор, він спробував здати назад, задкуючи між скелею з одного боку і крутим урвищем з іншого. Одне з коліс вантажівки потрапило за край проїжджої частини, внаслідок чого кабіна навантаженого авто нахилилася над прірвою.

За інформацією ЗМІ, водію та його пасажиру вдалося вибратися із салону.

У результаті інциденту рух дорогою став практично неможливим. На місце прибули рятувальні служби, які спробували повернути автомобіль на дорогу. Зробити це вдалося за допомогою трьох важких тракторів, які рятувальний загін зв'язав один з одним та прикріпив шків (блокатор) до схилу гори. Потім група приєднала до вантажівки важкий сталевий трос, закріпивши його за шків першого трактора.

[ + – ] Кадри ДТП на гірському перевалі, зроблені з дрону

Шків забезпечував тягу вантажівки назад на проїзну частину дороги, запобігаючи волочінню транспортного засобу убік та ковзанню схилом гори. Як тільки все було надійно зафіксовано, рятувальники витягли фуру назад на дорогу.

За інформацією журналістів, вантажівка доставляла товари до Чанчжі.

Рятувальна операція зайняла три дні, після чого дорога знову була відкрита для руху. Кадри з вантажівкою, зняті з дрону, стали вірусними в Мережі.

Це не перша резонансна ДТП за участю вантажівки в Китаї. У березні минулого року в місті Нанкін на автомагістралі Чаншен водій вантажівки фірми Evergreen вчинив аварію. Він врізався у перешкоду, заблокувавши дорогу.