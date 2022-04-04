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"Хлопці, ми за вами спостерігаємо": глава "Роскосмосу" погрозами привітав НАТО з днем заснування

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Фото: ТАСС

Директор "Роскосмосу" попросив генерального секретаря НАТО подивитися на знімки штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, зроблені російським супутником "Ресурс-П".

Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив привітати НАТО з днем створення цієї організації. Він написав у Telegram, що Альянс – це "головна загроза світу", який пережив Другу світову війну.

"Цього дня 4 квітня 1949 року представниками дванадцяти країн було підписано Північноатлантичний Договір. Так народилася НАТО — головна загроза усьому світові, який пережив Другу світову війну", — зазначив він.

Після цього Рогозін звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та попросив його подивитися на супутникові фотографії, зроблені космічним апаратом Роскосмосу.

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Фотографію зробив російський супутник "Ресурс-П"

"Хлопці, ми за вами спостерігаємо. Майте на увазі", — підсумував Рогозін.

У "Роскосмосі" стверджують, що фото зробив російський супутник "Ресурс-П" 28 березня цього року. На ньому нібито представлена штаб-квартира НАТО в Брюсселі.

День НАТО – коротка історія Альянсу

Акт про створення Північноатлантичного альянсу, або НАТО, підписали 4 квітня 1949 року у Вашингтоні. Спочатку в Альянсі були 12 країн — Бельгія, Великобританія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Франція.

Москва у відповідь створила в травні 1955 року військовий блок – Організацію Варшавського договору, до нього увійшли Албанія, Болгарія, Угорщина, Східна Німеччина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина.

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У НАТО входять 30 країн
Фото: 24 Канал

Із початку 1960-х років багато країн-членів НАТО стали розглядати організацію не лише як військовий, а й як політичний союз. Найважливішим у Північноатлантичному договорі є стаття 5 колективної оборони. У ній сказано, що напад на одну з держав дорівнює нападу на весь блок НАТО.

Наразі в НАТО входять 30 країн, останньою державою-членом стала Північна Македонія, приєднавшись до Альянсу 27 березня 2020 року.

Україна заявляла про намір увійти в НАТО. Президент Володимир Зеленський говорив, що Україну не беруть у НАТО, бо там бояться Росію.

У переговорах про закінчення війни з Росією представники України обговорюють питання про можливий "нейтралітет" країни. Зеленський говорив, що ні українці, ні влада не погодиться виконувати ультиматуми, які висуває Росія.

Фокус раніше писав про відповідь Рогозіна на санкції NASA та ЄКА. За його словами, РФ може припинити співпрацювати із західними країнами на орбітальній станції.