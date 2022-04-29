Пізно пити "Боржомі". Компанія зупиняє заводи в Грузії через війну в Україні

Причиною ситуації стали міжнародні санкції, накладені на власника компанії — засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана.

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Після російського вторгнення в Україну компанія IDS Borjomi Georgia стала зазнавати фінансових труднощів, що 29 квітня призвело до призупинення роботи двох грузинських заводів підприємства. Про це повідомляє "Перший канал Грузії" з посиланням на заяву компанії.

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"Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами", — сказано в заяві.

У компанії сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, і заводи повернуться до роботи.

Як пишуть грузинські ЗМІ, профспілка сільського господарства, торгівлі та промисловості Грузії поширила заяву, в якій зазначила. що готова захищати кожного члена спілки. Організація також звернулася за допомогою до уряду Грузії, сподіваючись, що він боротиметься за збереження робочих місць. У профспілці зазначають, що вода "Боржомі" є одним із символів Грузії, представляє країну всьому світу й тому потребує захисту.

Компанія IDS Borjomi Georgia входить у склад IDS Borjomi International, що належить російській "Альфа-груп". Співвласник цієї структури Михайло Фрідман після початку повномасштабної війни Росії проти України потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та США.

Як писав Фокус, уже до початку березня мільярдер Фрідман втратив $4 млрд. За даними Bloomberg, перед війною статки Фрідмана становили близько $14 млрд. Його статки на папері становили близько $10 млрд, і він перебував у дивному становищі олігарха, який практично не має готівки. Коли Великобританія наслідувала приклад ЄС і 15 березня запровадила санкції проти Фрідмана, його остання працююча банківська карта у Великій Британії була заморожена. Фрідман зізнався, що справи його погіршуються, і він не знає, що робити.

Також Фокус повідомляв, що "Альфа-Банк" в Україні змінить підсанкційних російських акціонерів. У березні пресслужба "Альфа-Банку Україна" повідомила, що в межах чинного законодавства банк готує план зміни підсанкційних акціонерів (Михайло Фрідман і Петро Авен) для зняття репутаційних ризиків і забезпечення стабільної роботи банку в Україні.