Пізно пити "Боржомі". Компанія зупиняє заводи в Грузії через війну в Україні
Причиною ситуації стали міжнародні санкції, накладені на власника компанії — засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана.
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Після російського вторгнення в Україну компанія IDS Borjomi Georgia стала зазнавати фінансових труднощів, що 29 квітня призвело до призупинення роботи двох грузинських заводів підприємства. Про це повідомляє "Перший канал Грузії" з посиланням на заяву компанії.
"Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами", — сказано в заяві.
У компанії сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, і заводи повернуться до роботи.
Як пишуть грузинські ЗМІ, профспілка сільського господарства, торгівлі та промисловості Грузії поширила заяву, в якій зазначила. що готова захищати кожного члена спілки. Організація також звернулася за допомогою до уряду Грузії, сподіваючись, що він боротиметься за збереження робочих місць. У профспілці зазначають, що вода "Боржомі" є одним із символів Грузії, представляє країну всьому світу й тому потребує захисту.
Компанія IDS Borjomi Georgia входить у склад IDS Borjomi International, що належить російській "Альфа-груп". Співвласник цієї структури Михайло Фрідман після початку повномасштабної війни Росії проти України потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та США.
Як писав Фокус, уже до початку березня мільярдер Фрідман втратив $4 млрд. За даними Bloomberg, перед війною статки Фрідмана становили близько $14 млрд. Його статки на папері становили близько $10 млрд, і він перебував у дивному становищі олігарха, який практично не має готівки. Коли Великобританія наслідувала приклад ЄС і 15 березня запровадила санкції проти Фрідмана, його остання працююча банківська карта у Великій Британії була заморожена. Фрідман зізнався, що справи його погіршуються, і він не знає, що робити.
Також Фокус повідомляв, що "Альфа-Банк" в Україні змінить підсанкційних російських акціонерів. У березні пресслужба "Альфа-Банку Україна" повідомила, що в межах чинного законодавства банк готує план зміни підсанкційних акціонерів (Михайло Фрідман і Петро Авен) для зняття репутаційних ризиків і забезпечення стабільної роботи банку в Україні.