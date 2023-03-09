Тепер нарівні з чоловіками: у Берліні дівчатам офіційно дозволили купатися топлес

Міський сенат у зв'язку зі скаргою на дискримінацію дозволив жінкам відвідувати без верхнього одягу усі громадські басейни міста.

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У Берліні дозволили купатися топлес у міських басейнах та лазнях. Влада каже, що це крок до гендерної рівності в публічних місцях. Тепер однакові правила діятимуть для всіх. Про це повідомляє The Mayor.

Міська влада заявила, що правила відвідування громадських місць купання раніше були недостатньо чіткими, і, крім того, жінкам не завжди дозволялося з'являтися на публіці "без верху", як це дозволялося чоловікам.

Це рішення ухвалили після того, як 2020 року в Управління штату з питань рівного поводження надійшла скарга від жінки, якій не дозволили плавати топлес, як її колегам-чоловікам.

"Рішення з питань користування громадськими просторами створює рівні права для всіх берлінців, чоловіків, жінок і небінарних персон. Воно також створює юридичну ясність для працівників місць для купання. Наразі йдеться про послідовне застосування цієї постанови і про те, щоб більше нікого не виставляли за двері", — заявила голова офісу омбудсмена Доріс Лібшер.

Минулого року аналогічне рішення ухвалила міська рада Ґетінґена в центральній Німеччині. Фото: Depositphotos

Тепер до всіх відвідувачів міських басейнів застосовуватимуться рівні вимоги, незалежно від гендера, а купальний костюм розглядатиметься як атрибут, який не залежить від статі.

Торік аналогічне рішення ухвалила міська рада Ґетінґена у центральній Німеччині.

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