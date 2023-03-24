У США директорку звільнили після того, як батьки припустили статую Давида "образливою"

Відразу троє батьків поскаржилися на урок історії мистецтва в шостому класі, заявивши, що, можливо, найвідоміша скульптура у світі має еротичний характер. Хоуп Карраскілла пропрацювала лише один рік.

Related video

Хоуп Карраскілла змушена була залишити посаду директора школи в Таллахассі, штат Флорида, після того, як деякі батьки назвали статую Давида авторства скульптора Мікеланджело та інші значущі роботи у сфері мистецтва "образливими". Про це розповідає Daily Mail.

Відразу троє батьків поскаржилися на урок історії мистецтва в шостому класі, заявивши, що, можливо, найвідоміша скульптура у світі має еротичний характер. Двоє з них сказали, що хотіли б, щоб їх попередили, що дітям покажуть зображення статуї. Ще один заявив, що це "порнографія".

Тепер стурбовані батьки вимагають, щоб їм давали право попереднього голосування з будь-якої теми чи уроку, який може бути визнаний "спірним".

"Права батьків понад усе, і це означає захист інтересів усіх батьків, чи то один, 10, 20 чи 50", — заявив президент шкільної ради Барні Бішоп.

Хоуп Карраскілла пропрацювала на своїй посаді лише один рік Фото: колаж Фокус

Хоуп Карраскілла пропрацювала лише один рік. Статуя була серед творів мистецтва, що вивчаються під час уроків мистецтва епохи Відродження для учнів 11 і 12 років. Створена між 1501 та 1504 роками, вона вважається найбільшою скульптурою у світі.

Цей інцидент став ще однією точкою спотикання в дебатах навколо американських навчальних закладів. Державні школи у демократичних містах зазнають нападів за впровадження ліберальних навчальних програм без згоди батьків та за пропаганду прогресивних змін у політиці щодо трансгендерних дітей.

Раніше Фокус писав, що Метрополітен-музей у США визнав Рєпіна, Куїнджі та Айвазовського українцями. Установа змінила підписи до картин художників, виставлених у галереї. В описі роботи Куїнджі "Червоний захід сонця" вказано, що музей у Маріуполі, що носить його ім'я, був знищений російським авіаударом.

Також повідомлялося, що у Франції знайшли рідкісну картину за 800 тисяч євро. Полотно було виявлено за дверима в будинку на півночі Франції. Воно знаходилося в одній родині з 1900 року, але вони навіть не здогадувалися, що є власниками дорогої картини.