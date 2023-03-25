"Ніби хтось побив": у Таїланді турист вижив після падіння з тарзанки (відео)

За словами журналістів, 39-річний турист здійснив стрибок із висоти 10 поверху. Під час падіння мотузок для банджі порвався.

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Турист із Гонконгу зірвався з тарзанки, коли займався банджі-джампінгом. Мотузка порвалася, і чоловік зірвався вниз. Однак він вижив, упавши у воду. Про це пише CNN.

Видання пише, що 39-річний турист на ім'я Майк здійснив стрибок з висоти 10 поверху у місті Паттая. Під час падіння мотузок для банджі порвався.

"Я приземлився на лівий бік, тому травми там були серйознішими. Наче хтось щойно сильно побив мене", — сказав Майк журналістам.

Повідомляється, що свідками пригоди стали друзі туриста. Всі вони знаходились у парку Changthai Thappraya. Спочатку Майк хотів просто піти на стрільбище, проте потім набрався сміливості, щоб стрибнути з тарзанки.

"Це було дуже високо, тому я заплющив очі. Я планував знову розплющити очі, коли піднімуся", — сказав Майк.

За його словами, після падіння у воду йому вдалося спливти на поверхню. Парк відшкодував вартість його стрибка та сплатив рентген та УЗД у Таїланді.

У Таїланді чоловік вижив після падіння з тарзанки

Засновник парку прокоментував інцидент

Журналісти пишуть, що Нітіт Інтім, засновник парку, підтвердив, що нещасний випадок справді стався.

"Після того, як шнур обірвався, наші співробітники негайно витягли його з води і запитали, чи гаразд він", — сказав він CNN.

За словами підприємця, Майк підписав документ, згідно з яким парк відмовляється нести відповідальність за події.

"Наші співробітники пояснили, що у разі якогось нещасного випадку чи інциденту наша компанія компенсує медичні рахунки. Але клієнт не може вимагати відшкодування інших витрат", — сказав Нітіт.

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