"Може стати фатальною помилкою": експерт розповіла про небезпеку легінсів під час польоту

Крістін Негроні — американська авіаційна експертка, яка порадила пасажирам ніколи не одягати легінси під час подорожі літаком. Попри зручність, вони можуть стати причиною травм у разі катастрофи.

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Журналістка Крістін Негроні назвала причину, через яку ніколи не варто одягати легінси та знімати взуття під час польоту. Про це повідомляє Daily Mail.

Американка пише про авіаперельоти вже кілька десятиліть і є автором бестселера New York Times "Детективи авіакатастроф".

У бесіді з виданням The Sun письменниця пояснила, що як би не хотілося влаштуватися зручніше під час далекого перельоту, це, ймовірно, може завдати великого ризику життю пасажира у разі катастрофи на борту.

"Зараз усі носять легінси в літаках, але я уникаю всіх штучних волокон. Вони, швидше за все, горітимуть і прилипнуть до вас, якщо трапиться пожежа", — заявила журналістка.

Жінка не радить знімати черевики для зручності, адже якщо трапиться катастрофа, то це може стати проблемою Фото: Pixabay

Крістін Негроні також не радить знімати черевики для зручності, адже якщо трапиться катастрофа, це може стати проблемою.

"Навіть не думайте про те, щоб зняти взуття, тому що в такій же ситуації вам буде досить боляче йти до аварійної гірки та безпечного місця. Якщо ви залишаєте літак, підлога може бути дуже гарячою або холодною, вона може бути вкрита маслом або горіти. Ви не захочете бути босоніж", — додала письменниця.

Мода в аеропортах стала "трендом", який часто включає милі легінси, топи, худі великого розміру і кросівки. Такі речі можуть завдати більше шкоди, ніж користі, попри те, що вони дуже зручні. Жінка рекомендує використовувати натуральні волокна, такі як бавовна.

Раніше Фокус писав, що стюардеса розповіла, що відбувається, коли хтось вмирає у літаку. Бортпровідниця Даніелла стверджує, що особисто їй не доводилося стикатися зі смертями на борту літака, але в такій ситуації неодноразово були її колеги.

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