Передала записку: 78-річна жінка пограбувала банк та просила вибачення перед касиром (фото)

Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за пограбування банку. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

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У штаті Міссурі (США) прокурори звинуватили 78-річну Бонні Гуч у пограбуванні банку. За їхніми словами, вона передала касиру банку записку, в якій перепрошувала за те, що налякала його. Про це розповідає The Insider.

Прокурори стверджують, що американка, яка вже двічі була засуджена за пограбування банку, намагалася втекти з готівкою з банку Goppert Financial у Плезант-Хіллі.

5 квітня Гуч підійшла до каси банку і передала касиру записку, в якій йшлося про те, що їй потрібно 13 000 дрібними купюрами. У судових документах наголошується, що це була не єдина записка.

"Дякую, вибачте, я не хотіла вас налякати", — написала жінка.

Прокурори також стверджують, що Гуч стукала по стійці, щоб поквапити касира, говорячи йому, щоб він не рахував гроші й "просто віддав їх їй".

Потім американка зникла на позашляховику Buick із реєстраційним номером для людей з інвалідністю, повідомили прокурори. Коли поліція зупинила її на стоянці, вони знайшли гроші, розкидані на підлозі, та зазначили, що в машині сильно пахло алкоголем, повідомляє The Kansas City Star.

Goppert Finanicial Bank у Плезант Хіллі Фото: Google Maps

"Коли офіцери вперше підійшли до неї, вони були збентежені... Це маленька літня леді, яка вийшла з дому. Спочатку ми не були впевнені, що це саме та людина", — сказав начальник поліції Плезант-Хілла Томмі Райт.

Гуч була заарештована та звинувачена у крадіжці чи спробі крадіжки з фінансової установи. Має ще дві судимості. Одна — за пограбування в Каліфорнії 1977 року, а інша — за пограбування банку 2020 року, де вона, як повідомляється, вручила касиру вітальну листівку, де було написано "це пограбування".

Її випробувальний термін за пограбування у 2020 році закінчився у листопаді 2021 року.

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