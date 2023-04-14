"Одружені з 12 років": у США сенатор захищає шлюби дітей з дорослими (відео)

Республіканець Майк Мун висловив свою думку під час дебатів щодо свого нового законопроєкту і заявив, що особисто знає дітей, які побралися у віці 12 років. Політик стверджує, що їхній шлюб процвітає.

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У вівторок сенатор Майк Мун зі штату Міссурі (США) виступив на підтримку шлюбів, укладених у дитячому віці, наводячи за приклад нібито успішні шлюби знайомих людей, які одружилися у 12 років. Про це пише The Insider.

Республіканець висловив свої коментарі під час дебатів щодо свого законопроєкту, який забороняє втручання у гендерну приналежність трансгендерної молоді у штаті.

На відеозаписі можна побачити, як член палати представників від Демократичної партії Пітер Мередіт виступає проти Муна у зв'язку з попередніми коментарями про права батьків приймати рішення щодо своїх дітей.

"Ви проголосували "проти" того, щоб зробити незаконним шлюб дітей віком 12 років з дорослими, якщо їхні батьки погодилися на це. Ви сказали, що насправді це має бути законом, тому що це право батьків та право дитини вирішувати, що для них краще. Бути зґвалтованим дорослим", — заявив демократ.

Відповідь Майка Муна не змусила себе довго чекати.

"Ви знаєте дітей, які одружилися у 12 років? Я знаю. І знаєте що? Вони все ще одружені", — висловився сенатор зі штату Міссурі.

Після інциденту Мун захистив свою заяву у Twitter. Він написав, що не вистачає передісторії, яка пояснює, що "12-річний підліток запліднив неповнолітню такого ж віку".

Після інциденту Мун захистив свою заяву у Twitter Фото: Скриншот/Twitter

"Зі згоди батьків вони одружилися... і одружені досі", — сказав він, додавши, що їхній шлюб процвітає.

У 2018 році законодавчий орган штату Міссурі ухвалив закон про підвищення мінімального віку шлюбу в штаті з 15 до 16 років, при цьому підліткам до 18 років потрібна згода батьків. Мун проголосував проти законопроєкту, заявивши, що він знав пару, яка одружена з 12 років.

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