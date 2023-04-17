Хлопчику було всього 2 дні: медсестра з силою кинула дитину в ліжечко обличчям униз (відео)

29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила життя новонародженого на небезпеку. Жінку заарештували та звільнили з роботи.

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У США Фідель Сінклер, батько маленької дитини, став свідком того, як медсестра грубо кинула його сина в ліжечко лицем вниз. Про це пише Daily Mail.

29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила дитину на небезпеку і її заарештували. Жінка працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії у Вест-Айліпі, Лонг-Айленд (САШ). Жінку було звільнено через кілька годин після того, як завдала шкоди малюкові Нікко. Хлопчику було лише два дні.

Мама дитини Консуела Саравіа зіткнулася з медсестрою у коридорі медичного закладу.

"Я сказала їй: "Я не хочу, щоб ти чіпала мою дитину!", адже вона щойно вдарила його", — згадала жінка.

Медсестра відповіла, що їй дуже шкода, якщо хтось думає, що вона погано поводилася з їхнім малюком.

Батько дитини, Фідель Сінклер, записав шокуючий інцидент на свій мобільний телефон Фото: NBC News

"Берк підійшла до новонародженого, коли той лежав у колисці, підняла його, швидко перевернула і з силою кинула його обличчям вниз назад у ліжечко", — розповіли прокурори.

Батько дитини, Фідель Сінклер, записав інцидент на свій мобільний телефон через вікно відділення інтенсивної терапії, де немовля отримувало курс антибіотиків.

Внаслідок інциденту дитина не отримала травм, проте батьки Нікко турбуються, що таке неправильне поводження з дитиною могло статися з іншими дітьми через відсутність камер спостереження.

Видання зазначає, що Аманда Берк має з'явитися до суду 2 травня. Її медичну ліцензію поки що не призупинено.

Раніше Фокус писав, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.

Також повідомлялося, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.