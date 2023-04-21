Зламалися туалети: літак із пасажирами повернули до аеропорту через 2 години польоту

Для авіакомпанії Austrian Airlines це перший в історії випадок, коли їх пасажирський рейс був скасований через туалети, що вийшли з ладу.

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Літак, що летів з Відня (Австрія) до Нью-Йорка (США), повернув назад після того, як через 2 години польоту, екіпаж виявив, що п'ять із восьми туалетів на борту не працюють. Про це пише The Insider.

На борту Boeing 777 було близько 300 пасажирів. Усі вони отримали квитки на інші рейси. Представник авіакомпанії повідомив, що це перший випадок, коли зламані туалети спричинили скасування рейсу Austrian Airlines. Зараз літак знову перебуває в експлуатації.

Видання зазначає, що пасажирські рейси зазвичай прямують до найближчого аеропорту, коли їхні туалети зламалися або забилися. Так, у січні 2018 року літак Norwegian Air, на борту якого знаходилося 85 сантехніків, повернувся до Осло після того, як зламалися туалети. Сантехніки заявили, що не можуть усунути затор у повітрі, оскільки для цього потрібний доступ до зовнішньої частини літака.

Але не завжди пілоти можуть розвернути літак. У серпні 2018 року рейс American Airlines з Фенікса на Гаваї не зміг повернутися до аеропорту через те, що підгузок забив туалет. Після приземлення пасажири повідомили, що їм довелося мочитися у пластикові пакети та пляшки.

Раніше Фокус писав, що plus-size блогера вимагає безкоштовних місць від авіакомпаній для повних людей. Джейлінн Чейні зазначила, що вона самостійно купує додаткові місця у літаку, але до неї все ще погано ставляться інші пасажири та персонал авіакомпаній.

Також повідомлялося, що в США авіакомпанія запропонувала чоловікові купити квиток за $2 млрд. Шон Вокер жартома припустив, що American Airlines почали співпрацювати зі SpaceX.