Несприйнятливі до отрути: у Британії "супер щури" захопили будинок викладача

Грем Шарп та його дружина почули, як гризуни бігали по стелі їхньої спальні, після чого вирішили викликати спеціалістів. Сімейна пара зателефонувала до компанії боротьби зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися у стінах.

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У Великій Британії зграї щурів захопили будинок університетського викладача. 52-річний Грем Шарп та його дружина вперше почали здогадуватися про шкідників минулого року, коли стали чути, як тварини щось постійно гризуть на їхній кухні. Про це розповідає Daily Express.

Видання зазначає, що попри те, що зовнішню ринву було замінено, а шафи повністю очищені, щури продовжували дряпати та гризти. Коли чоловік і його дружина почули сильний шелест по стелі своєї спальні в Ноттінгемширі, вони вирішили викликати фахівців.

Сімейна пара зателефонувала до компанії боротьби зі шкідниками, яка виявила, що щури залізли в будинок і оселилися у стінах. Грем та його дружина використовували безліч отрут, але це не допомагало.

"Вони видавали дуже гучні звуки, ніби там були борсуки. Це дуже налякало мою дружину. Думка про те, що в нашому будинку живуть щури, нам дуже не сподобалася", — розповів Грем Шарп газеті Telegraph.

Сімейна пара використовувала безліч отрут, але це не допомагало Фото: The Telegraph

Зрештою, британець виявив джерело проблеми, перевіривши кришки каналізаційних люків біля свого будинку, які були покриті щуром. Корінь проблеми полягав у прибудові 12-річної давності. Будівельники не від'єднали стару каналізацію належним чином, що дозволило щурам проникнути всередину та жити у порожнинах стін його будинку.

Щоб покінчити з проблемою, Шарпу довелося орендувати пневматичну дриль і самому перекопати під'їзну доріжку, що коштувало йому сотні фунтів стерлінгів і призвело до 18 місяців безсоння.

Крейг Морріс, фахівець із боротьби зі шкідниками, який займається знищенням щурів останні 15 років, розповів газеті Telegraph, що щури стають все більш серйозною проблемою через доступність їжі, яку залишає після себе людина, погана санітарія та гігієна.

Він додав, що також зростає стійкість щурів до отрут, розроблених у 1950-х роках. Завдяки своєму інтелекту та здатності швидко розмножуватися, щури можуть напрочуд швидко адаптуватися до будь-якого втручання людини.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.