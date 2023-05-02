"Підлий" спосіб: чоловік показав як покарав людей, які псували його газон (відео)

Томас Лайонс опублікував у TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його газон. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.

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Томасу Лайонсу набридло, що сторонні люди постійно ходять по його галявині, тому він вирішив взяти справу у свої руки. Коли перехожі зрізали свій шлях через його газон, він включав сигналізацію та поливалку. Про це розповідає Daily Express.

Чоловік з добре доглянутою галявиною вжив рішучих заходів, щоб зупинити порушників, що розгулюють його територією. Але деякі люди вважають, що він зайшов надто далеко. Томас Лайонс опублікував у своєму акаунті TikTok під нікнеймом @tgunz81 відео, в якому показано, як люди топчуть його траву, і як він вирішив з цим боротися.

Чоловік поливав водою кожного, хто заходив на його газон, з автоматичного розбризкувача. В іншому відеоролику Томас розповів, що перехожих також відлякує сигнал тривоги: спринклер спрацьовує, попереджаючи людей про те, що їм варто піти. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні — понад п'ять мільйонів.

Думки коментаторів розділилися щодо того, чи виправдані агресивні дії Томаса. Дехто навіть назвав його рішення "підлим", адже під воду потрапляли звичайні школярі.

"Це ж просто діти, які йдуть додому зі школи", — обурюється один із глядачів.

Однак не всі думали, що спосіб Томаса був жорстоким, були й ті, хто висловив іншу точку зору.

"Мені подобається цей рівень дріб'язковості. Це ваш газон, тож робіть, що хочете", — написав користувач TikTok.

Раніше Фокус писав, що хлопець викопав будинок під землею після сварки з батьками. У притулку є WiFi, звукові колонки та вугільна піч. Хлопець розповів про свої плани щодо розширення приміщення.

Також повідомлялося, що чоловік знайшов під своїм будинком страшну секретну кімнату. Житловий будинок було збудовано в 1900 році. Він прожив у ньому два роки, але тільки недавно йому довелося спуститися до підвалу, де він і виявив кімнату, про яку ніхто знав.