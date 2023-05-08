У центральному парку Тбілісі чоловік зірвав прапор України: реакція посольства (фото)

Чоловік, який має проросійські погляди, зірвав прапор України та виклав кадри у свої соціальні мережі.

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У центральному парку "Ваке" у Тбілісі стався інцидент — невідомий зірвав прапор України. Про це повідомляє місцеве видання "Новини-Грузія".

Сам нападник опублікував відео події в соціальних мережах, але зараз його обліковий запис недоступний.

За повідомленнями ЗМІ, чоловік є прихильником проросійського "Консервативного руху" та порталу "Альт-Інфо".

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов висловив невдоволення у зв'язку з інцидентом. Він назвав цю дію неприпустимою.

"Абсолютно неприпустима ситуація з оскверненням наших українських символів. Ми повідомили про це МЗС України і співпрацюватимемо з правоохоронними органами Грузії, щоб цей інцидент був розслідуваний, а винні були покарані відповідно до законодавства Грузії" , — заявив Касьянов.

Лідер опозиційної партії "Лело" Мамука Хазарадзе заявив, що інцидент із прапором є провокацією, спрямованою проти братства грузинського та українського народів.

"Такі дії — це російська пропаганда в Грузії, і взагалі "Альт-Інфо" та її ідеологія мають бути заборонені в Грузії. Неприпустимо, щоб у країні були сили, які висловлюють інтереси країни, яка окупувала 20% територій Грузії" , — заявив Хазарадзе .

МВС Грузії повідомило, що розпочало адміністративне провадження у справі про зрив українського прапора в парку "Ваке".

Нагадаємо, представник парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе заявив, що відправка Міхеїла Саакашвілі з України була спеціальною операцією щодо залучення Грузії у війну проти Росії та організації розколу всередині країни. У зв'язку з цим речник МЗС Олег Ніколенко 20 грудня заявив, що Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Грузії.

Російське агентство ТАРС 27 грудня повідомило, що Грузія у співпраці з Польщею збирається випустити перший безпілотний літальний апарат. Для цього грузинські інженери об'єдналися з польськими колегами компанією WB Electronics, яка виробляє дрони Warmate.