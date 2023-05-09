"Креветка": працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця

Девід Ніл був звинувачений у крадіжці зі зломом за обтяжливих обставин і нападу за те, що він увійшов до кімнати чоловіка і почав смоктати пальці його ніг.

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У Нешвіллі, штат Теннессі (США), 52-річний Девід Ніл, який працює менеджером у готелі Hilton, був заарештований і звинувачений за те, що увійшов до номера постояльця і посмоктав пальці його ніг. Про це пише NBC News.

Американця було звинувачено в крадіжці зі зломом за обтяжливих обставин і нападу за те, що в четвер, 30 березня, він увійшов до кімнати чоловіка і почав смоктати пальці його ніг.

У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Ніл, який працював на той час нічним менеджером, зробив ключ-карту та увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість помітив, що працівник готелю смокче пальці його ноги. Постоялець впізнав Ніла, бо за день до цього він заходив у номер з іншим співробітником, щоб усунути неполадки з телевізором.

За словами співробітників поліції, Девід Ніл стверджував, що увійшов до номера, бо відчув запах диму і хотів перевірити стан потерпілого. Однак нічний адміністратор не повідомив про це службу безпеки. Крім того, ніхто з інших мешканців не повідомив про запах диму.

Девід Ніл перебуває у в'язниці і має бути звільнений під заставу у 27 000 доларів Фото: Metro

Коли офіцери запитали де ключ від номера, чоловік відповів, що викинув його. Детективи Центральної ділянки поліції Нешвілла провели розслідування та видали ордер на арешт Нілу. Його заарештували за місцем проживання в Лівані, штат Теннессі.

Зараз Девід Ніл перебуває у в'язниці та повинен бути звільнений під заставу 27 000 доларів.

За деякими даними, цей дивний вчинок стає дедалі популярнішим. Про це пише The Mirror.

Лікар Лаура Дейч, сексолог з клініки Vibrant, у статті для Cosmopolitan пояснила, що процес смоктання пальців ніг відомий також під іншою назвою, "креветка", на честь популярних молюсків через їхню схожу форму.

Раніше Фокус писав, що сантехнік обікрав господарку будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, доки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.