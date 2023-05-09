"Думала помру": зникла в лісі жінка кілька днів виживала на вині та льодяниках (відео)

Ліліан Іп планувала коротку одноденну поїздку і взяла з собою лише пару закусок та льодяників. Єдиною рідиною була пляшка вина, яку вона придбала як подарунок для своєї матері, оскільки сама не вживає спиртних напоїв.

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В Австралії, у штаті Вікторія, 48-річна Ліліан Іп загубилася в лісі та протягом 5 днів виживала харчуючись лише вином та льодяниками. Драматичний порятунок було знято з поліцейського вертольота. Про це пише CBS News.

Рятувальники повідомили, що в густих чагарниках було знайдено зниклу раніше жінку, після того, як вона заблукала на тупиковій дорозі і її автомобіль застряг у бруді.

За кілька днів поліцейський вертоліт виявив машину під час пошукової операції в скелястій місцевості. Він був на відстані 60 кілометрів від найближчого міста.

Рятувальники повідомили, що в густих чагарниках було знайдено зниклу раніше жінку Фото: Yahoo.News

У відео, знятому з вертольота, можна побачити, як поліцейський позашляховик прямує до місця, де знайшли жінку. Ліліан була доставлена до лікарні після зневоднення. За словами Іп, вона була настільки впевнена, що не виживе, що написала листа рідним, у якому попрощалася з ними.

"Я думала, що помру там", — сказала вона після того, як її врятували.

Представники правоохоронних органів повідомили, що родичі Ліліан звернулися до поліції минулого тижня, коли вона пропустила свій щоденний дзвінок. Минулого тижня екстрені служби проводили інтенсивні пошуки в регіоні, але не змогли виявити жодних слідів зниклої жінки, доки не було задіяно гелікоптер.

У поліції зазначили, що Ліліан планувала коротку одноденну поїздку і взяла з собою лише пару закусок та льодяників. Єдиною рідиною була пляшка вина, яку вона придбала як подарунок для своєї матері, оскільки сама не вживає спиртних напоїв.

Раніше Фокус писав, що 70-річний турист, що вижив, розповів про сутичку з пумою. Чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк, коли гірський лев накинувся на нього та повалив на землю.

Також повідомлялося, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.