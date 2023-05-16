До сліз: спортсмен фінішував у марафоні зі смертельно хворим другом на руках (відео)

Сінфілд штовхав Берроу по дистанції в спеціально пристосованому кріслі колісному. Але коли вони підійшли до кінця, він підняв свого друга на руки та поніс його через фінішну межу.

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У Великій Британії 42-річний спортсмен Кевін Сінфілд і його колишній партнер із регбійної команди Роб Берроу стали центральними фігурами марафону, який пройшов у Лідсі. Про це пише Daily Express.

Берроу дізнався про свій жорстокий діагноз через два роки після завершення ігрової кар'єри та відкрито розповів про свою боротьбу із захворюванням, яке вражає нервову систему та згодом прогресивно погіршується.

Багато людей живуть із цим захворюванням роками, але його симптоми уражають більшу частину тіла, внаслідок чого хворі практично не можуть говорити й рухатися.

У 2019 році Робу Берроу поставили діагноз бічного аміотрофічного склерозу (БАС), смертельного захворювання, яке призводить до руйнування клітин головного та спинного мозку. Зараз Роб нездатний пересуватися самостійно та потребує спеціального крісла для пересування.

Протягом усього забігу Кевін Сінфілд штовхав візок зі своїм другом Фото: Ньютон

Протягом усього забігу Кевін Сінфілд штовхав візок зі своїм другом, а у фіналі марафону зробив зворушливий жест. Він підняв Роба Берроу на руки, щоб разом перетнути фінішну лінію.

Виступаючи перед забігом, Сінфілд сказав, що інавгураційний марафон Роба Берроу в Лідсі — не лише свято дружби, а й важливий благодійний збір коштів. Цей забіг проводить міська рада Лідса в партнерстві з благодійною організацією Джейн Томлінсон "Run For All". Сума збору вже перевищила позначку 1 мільйон фунтів стерлінгів.

"Ми отримуємо можливість зробити це разом із 12 500 осіб і сподіваємося, що люди вийдуть подивитися на нас і привітатися на вулицях, підтримуючи нас. Я думаю, що це чудова річ для Лідса", — заявив спортсмен.

Раніше Фокус писав, що морпіх встановив незвичайний світовий рекорд на марафоні. Капрал Сем Гаммонд майже на годину перевершив минулий найкращий результат із найшвидшого подолання дистанції з побутовою технікою. Чоловік пробіг трохи більше ніж 42 кілометрів за чотири години та 52 хвилини з холодильником на плечах.

Також повідомлялося, що американка Саманта Рамсделл стверджує, що в неї найбільший у світі рот. Жінка каже, що в її рот міститься сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса в липні 2021 року.