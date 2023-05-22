"Заважає безліч проблем": Китай не купуватиме зерно у Росії, — Bloomberg

Раніше в Пекіні стверджували, що дозволять імпорт із усіх куточків Росії, але зараз виявили, що торгівлі заважають "фітосанітарні правила та транспортні проблеми".

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Китай відмовився купувати російське зерно. Цього року із 6 мільйонів тонн імпортної продукції на Росію припало лише 30 тисяч тонн. Про це пише Bloomberg сьогодні, 22 травня.

Китай закуповує багато пшениці, причому загальний обсяг імпорту зріс більш ніж на 60% порівняно з минулим роком. Хоча минулого року Пекін заявив, що дозволить імпорт зі всіх куточків Росії, торгівлі заважає безліч проблем, включаючи фітосанітарні правила та транспортні проблеми.

Пшениця є винятком із торгівлі між Китаєм та Росією. Закупівлі Пекіном електроенергії та алюмінію різко зросли, оскільки санкції скоротили постачання на Захід.

У Росії цей факт викликав занепокоєння. За словами секретаря РНБО РФ Дмитра Патрушева, які передає видання, майбутнє постачання пшениці та м'яса, ймовірно, буде включено до порядку денного, коли російські урядовці та керівники візьмуть участь у бізнес-форумі в Китаї цього тижня.

Нагадаємо, у березні журналісти з'ясували, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України Китай відправив до Росії безпілотників на суму понад $12 млн.

18 травня Китай додав російський далекосхідний порт Владивосток як транзитний вузол для внутрішніх торговельних поставок.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що Китай оголосив "своєю юрисдикцією" нафтогазові родовища РФ у Тихому океані. Міноборони КНР організувало регулярне військове патрулювання частини акваторії Південно-Китайського моря, що у відповідальності економічної зони В'єтнаму.