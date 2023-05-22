Бунтар хаскі вщент розніс притулок для собак: збитки на $2000 (фото, відео)
Директор притулку виклав у соцмережах відео капостей собаки — зламаний комп'ютер, знищені документи й перевернутий офіс, — і практично відразу знайшлися люди, які захотіли взяти цього хаскі до себе.
Зламаний комп'ютер, зірвані жалюзі та на шматки розірвана документація — витівки чотирирічного хаскі на прізвисько Титан і товаришів обійшлися директорові притулку у дві тисячі доларів. Але, попри це, пес порівняно швидко знайшов нових господарів і провів у притулку менше ніж добу. Про це повідомляє The Daily Mail.
Минулої середи чотирирічного пса на прізвисько Титан привезли до притулку для тварин у місті Тускумбія (округ Колберт, штат Алабама), його посадили в клітку, проте згодом директор установи несподівано виявив, що якось собака проник до його кабінету.
Здивований 46-річний власник кілька хвилин дивився на пса за склом приміщення, думаючи, як він туди пробрався. Потім він помітив, що в кімнаті все перевернуто.
Чарльз Спігель розповів, що цього бунтаря привезли за кілька годин до зачинення та помістили до клітки. Але хаскі не тільки відкрив її, а й випустив на волю двох своїх друзів. Загалом вони влаштували вечірку, розповів керівник притулку.
Собаки погризли меблі, зіпсували жалюзі на вікнах і офісний комп'ютер.
На відео, знятому камерою спостереження, собака залізає на стіл директора та вільно по ньому розгулює, очевидно, задоволений видовищем розрухи.
Керівник притулку поділився записом у соцмережах, і практично одразу знайшлася родина, яка захотіла взяти хаскі до себе. Так Титан пробув у притулку менше ніж добу.
"Я прийшов о 7:15 ранку, збирався відчинити двері, а він уже сидів перед дверима й дивився на мене. Двері в коридор зачиняються щільно, і їх треба штовхнути. Я думав, як же цей хлопець туди проник? — згадував директор притулку. — Потім я помітив увесь цей гармидер. Він перевернув весь мій кабінет, жалюзі були зірвані, зіпсовано комп'ютер, всі папери та файли розірвані".
Щоб покрити витрати й купити новий комп'ютер, керівник собачого притулку запустив кампанію зі збору коштів.
Уночі він отримав повідомлення він охоронної компанії, яка зафіксувала рухи в притулку. На місце навіть виїхала поліція, але не помітивши собаку, поліцейські вирішили, що це, можливо, була миша.
Надалі п'ятеро співробітників прибирали приміщення близько п'яти годин.
"Думаю, колишній власник здав його в притулок саме тому, що він такий неслухняний бунтар. Хаскі дуже розумні, але їх буває складно стримати. Довелося б його забарикадувати якось, якби його тоді ж не забрали", — пояснив директор.
Нагадаємо, що в грудні 2021 року в Канаді хаскі захистив господаря від нападу дикої пуми.
Також повідомлялося, що актор Леонардо Ді Капріо розповів, як йому вдалося врятувати цуценят хаскі з крижаного озера.