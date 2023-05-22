Бунтар хаски вщент розніс притулок для собак: збитки на $2000 (фото, відео)

Директор притулку виклав у соцмережах відео пакостей собаки — зламаний комп'ютер, знищені документи та перевернутий офіс — і практично відразу знайшлися люди, які захотіли взяти цього хаски до себе.

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Зламаний комп'ютер, зірвані жалюзі та на шматки розірвана документація — витівки чотирирічного хаски на прізвисько Титан та товаришів обійшлися директорові притулку у дві тисячі доларів. Але, незважаючи на це, пес порівняно швидко знайшов нових господарів і провів у притулку менше доби. Про це повідомляє The Daily Mail.

Минулої середи чотирирічного пса на прізвисько Титан привезли до притулку для тварин у місті Тускумбія (округ Колберт, штат Алабама), його посадили в клітку, проте згодом директор установи несподівано виявив, що якимось чином собака проник до його кабінету.

Поведінка хаски

Здивований 46-річний власник кілька хвилин дивився на пса за склом приміщення, гадаючи, як він туди пробрався. Потім він помітив, що в кімнаті все перевернуто.

Чарльз Спігель розповів, що цього бунтаря привезли за кілька годин до закриття та помістили до клітки. Але хаски не тільки відкрив її, а й випустив на волю двох своїх друзів. Загалом вони влаштували вечірку, розповів керівник притулку.

Поведінка хаски

Собаки погризли меблі, зіпсували жалюзі на вікнах та офісний комп'ютер.

На відео, знятому камерою спостереження, собака забирається на стіл директора і вільно ним розгулює, очевидно, задоволена видовищем розрухи.

Так виглядає хаски на прізвисько Титан

Керівник притулку поділився записом у соцмережах, і практично одразу знайшлась родина, яка захотіла взяти хаски до себе. Таким чином Титан пробув у притулку менше доби.

"Я прийшов о 7.15 ранку, збирався відчинити двері, а він уже сидів перед дверима і дивився на мене. Двері в коридор зачиняються щільно і їх треба штовхнути. Я думав, як же цей хлопець туди проник? — згадував директор притулку. — Потім я помітив увесь цей бардак. Він перевернув весь мій кабінет, жалюзі були зірвані, зіпсовано комп'ютер, всі папери та файли підірвано".

Хаскі в офісі

Щоб покрити витрати та купити новий комп'ютер, керівник собачого притулку запустив кампанію зі збору коштів.

Вночі він отримав повідомлення він охоронної компанії, яка зафіксувала рухи у притулку. На місце навіть виїхала поліція, але не помітивши собаку, поліцейські вирішили, що це, можливо, була миша.

Хаскі знищив офіс

Надалі п'ять співробітників прибирали приміщення близько п'яти годин.

"Думаю, колишній власник здав його в притулок саме тому, що він такий неслухняний бунтар. Хаски дуже розумні, але їх буває складно стримати. Довелося б його забарикадувати якось, якби його тоді ж не забрали", — пояснив директор.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року в Канаді хаски захистив господаря від нападу дикої пуми.

Також повідомлялося, що актор Леонардо Ді Капріо розповів, як йому вдалося врятувати цуценят хаски з крижаного озера.