Обговорення військової допомоги Києву в Конгресі США відкладається, — The Hill

За даними видання, конгрес США відкладає предметне обговорення питання схвалення виділення коштів на військову допомогу Києву через невизначену ситуацію з підвищенням стелі держборгу в США.

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Через невизначену ситуацію з підвищенням стелі держборгу в США та неясною перспективою контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ), Конгрес США ухвалив рішення тимчасово відкласти обговорення виділення коштів на військову допомогу Києву. Це рішення пов'язане з фінансовими та геополітичними ризиками, що виникли у поточній обстановці. Про це пише The Hill.

"За словами законодавців, серйозне обговорення наступного етапу фінансування відкладається через поточну тупикову ситуацію навколо держборгу та невизначеність щодо можливих наслідків українського контрнаступу", — йдеться у матеріалі.

Енді Кім, представник Демократичної партії від штату Нью-Джерсі у Конгресі США, який також є членом комітету у справах збройних сил Палати представників, висловив своє здивування щодо тимчасових рамок ухвалення законопроекту. На даний момент він не може бути впевненим у конкретних термінах.

Конгресмен Білл Кітінг, представник Демократичної партії від штату Массачусетс, наголосив, що рішення про подальше фінансування залежатиме від розвитку ситуації, пов'язаної з контрнаступом Збройних сил України (ЗСУ). Він зазначив, що ці події вплинуть на ухвалення рішення про фінансову підтримку.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Хіросіми, Японії, для участі в заключній частині саміту "Великої сімки".

Минулий пакет допомоги американські партнери виділили 9 травня і його сума становила 1,2 мільярда доларів. Більшість коштів, виділених Україні цього разу, збиралися витратити на закриття майбутніх оборонних потреб країни.